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Un minuto para la medianoche!!!! (habló "El Oráculo") - Resubido acá
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ROMERO en La Rz - 30/6/20
Programa emitido por RZ, con la conducción de Quique Romero, análisis de la realidad desde una perpectiva "no sistémica"
Analizamos el último mensaje encriptado de la "prestigiosa e influyente" revista THE ECONOMIST, y terminamos en el psiquiatra...
(Oscar Abudara Bini).
ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar
Programa emitido por RZ, con la conducción de Quique Romero, análisis de la realidad desde una perpectiva "no sistémica"
Analizamos el último mensaje encriptado de la "prestigiosa e influyente" revista THE ECONOMIST, y terminamos en el psiquiatra...
(Oscar Abudara Bini).
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