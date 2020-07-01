Un minuto para la medianoche!!!! (habló "El Oráculo") - Resubido acá

ROMERO en La Rz - 30/6/20

Programa emitido por RZ, con la conducción de Quique Romero, análisis de la realidad desde una perpectiva "no sistémica"



Analizamos el último mensaje encriptado de la "prestigiosa e influyente" revista THE ECONOMIST, y terminamos en el psiquiatra...

(Oscar Abudara Bini).

ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar