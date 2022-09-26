π. Νικόλαος Μανώλης - Ευσεβείς πόθοι και ασεβή ράσα

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“Συγκλονίσθηκε καί ἐτρόμαξε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὅταν ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά δεῖ στό ὅραμά του τούς αἱρετικούς νά περικυκλώνουν τό Ἅγιο Θυσιαστήριο ὡς ἡμίονοι (= μουλάρια), νά τό λακτίζουν καί νά τό μιαίνουν.” Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Εὐσεβεῖς πόθοι καί ἀσεβῆ ράσα» Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής»