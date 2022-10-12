Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ

Μπαίνοντας, λοιπόν, σιγά σιγά ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, οι διαταγοδόχοι της ατζέντας συνεχίζουν συντονισμένα να διαμηνυουν για τη νέα κρίση που φέτος μας προέκυψε προτείνοντας ένα σωρό τραγελαφικές λύσεις στα θέματα της κατανάλωσης ενέργειας που θυμίζουν ζωή των σπηλαίων επειδή ξαφνικά υποτίθεται καταλήξαμε να ξεμείνουμε ταυτόχρονα βλέποντας τα οικονομικά των ανθρώπων να καταρρακώνονται μέσω του πληθωρισμού και χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν με μεγαλύτερο παράδειγμα την Αγγλία όπου έχουν φτάσει τα επίπεδα του 2009.





Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως η πολυεπίπεδη προσπάθεια τους για το καλό της υγείας μας φρενάρει καθόλου. Γι’αυτό και τις προηγούμενες μέρες σε όλο τον Ελλαδικό χώρο παρακολουθήσαμε ίσως τα εντονότερα ψεκάσματα που έχουμε ποτέ αντικρίσει σε μια ακόμα συγκλονιστική τελετή που μεταξύ άλλων φανερώνει και τι μας θεωρεί το αφεντικό. Έτσι έπρεπε ίσως να γίνει τον καιρό της Αποκάλυψης γι’αυτό και η γεωμηχανική και ο έλεγχος καιρού λαμβάνουν χώρα πλέον με επίσημα προγράμματα δισεκατομμυρίων και έρευνες από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια με πρωτεύοντα στόχο λένε να στρέψουν μακριά από τη γη τις ευεργετικές ακτίνες του ηλίου χωρίς όμως από την πλευρά μας να ξεχνάμε πως οι ψεκασμοί ειναι και τρόποι διεξαγωγής βιολογικού πολέμου.





Την ώρα όμως που τα πάντα καταρρέουν με αποκορύφωμα τους συνεχείς τραγικούς θανάτους νέων αθλητικών ανθρώπων που τους ανακοινώνουν σφυρίζοντας ανήξερα “περνώντας” τους σαν μια κανονικότητα όπως και γενικότερα πολλές παρενέργειες των μπολιών που συνεχώς εμφανίζονται, αυτός που ελέγχει όλο το τραπέζι έχει εξαπολύσει ήδη την εφαρμογή του νέου κόσμου που τόσο ποθεί. Όπως λοιπόν η βιολογία των ανθρώπων θα συνδιαστεί με την τεχνολογία μέσα και έξω από το σώμα τους, έτσι και η τεχνολογία-τεχνητή νοημοσύνη-μηχανές θα “ανθρωποποιηθούν” ώστε για αρχή να μας είναι πιο οικεία στη συνύπαρξη. Κάτι που το βλέπουμε με πολλές παρουσιάσεις ανθρωποειδών ρομπότ που σκοπός είναι να μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, να μαθαίνουν και να αλληλεπιδρούν συναισθηματικά.





Όσο μεγάλη κι αν είναι η πλάνη που πάει να στοιχειώσει τους ανθρώπους και χωρίς επιστροφή να τους διαστρέψει τόσο η δυστοπία που φανερώνεται μέσα από τις προθέσεις τους είναι και πιο αποδείξιμη αλλά και ταυτισμένη με το θάνατο ο,τιδήποτε Θεϊκού, κάτι που αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να συνεχίσουμε να επιλέγουμε δυναμικά και συνειδητά τον λυτρωτικό μονόδρομο της Ζωής.







ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 6μμ

Άλσος Μπαρουτάδικο Αιγάλεω

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