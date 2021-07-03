ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΑ....💥 ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΚΟΙΤΑ ΚΟΣΜΕ…

ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΑΚΟΥΣ ΚΟΣΜΕ…??? ΕΚΤΑΚΤΟ – Ψευδοπανδημία: Η απόδειξη της απάτης! – Να ανοίξουν τώρα τα φέρετρα σε όλη την Ελλάδα! (βίντεο)»Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ Δ»Ένα σοκαριστικό βίντεο μας ήρθε από την Ινδία. Ποιος μας λέει όμως ότι δεν γίνεται το ίδιο και εδώ στην Ελλάδα. Στην Ινδία λοιπόν γινόταν κάποια τελετή ταφής για νεκρό δήθεν από Covid-19. Άλλωστε φαίνονται οι γνωστοί με την στολή «αστροναύτη», να ψεκάζουν το φέρετρο για να το «απολυμάνουν». Κάποιοι παρευρισκόμενοι δεν πείστηκαν με όσα έβλεπαν και ζήτησαν να ανοίξει το φέρετρο. Οι «αστροναύτες» αρνήθηκαν και τότε όλοι οι παρευρισκόμενοι έκαναν «ντου». Άνοιξαν το φέρετρο και διαπίστωσαν πως αντί για νεκρό το φέρετρο είχε μέσα πέτρες και ξύλα. Τότε οι «αστροναύτες» τράπηκαν σε φυγή.Το έδειξε αυτό ποτέ κανένα από τα βοθροκάναλα εδώ στην Ελλάδα; Όχι. Το έγραψε καμία βοθροσελίδα; Όχι. Εμείς τολμάμε και σας το δείχνουμε.Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε όμως. Όσοι έχετε χάσει δικούς σας ανθρώπους δήθεν από Covid-19, πιστεύετε πως είναι ο δικός σας άνθρωπος μέσα στη διπλή μαύρη σακούλα που είναι μέσα στο τυλιγμένο φέρετρο με την διαφάνεια; Μήπως είναι άλλο πτώμα μέσα; Μήπως είναι ο δικός σας άνθρωπος και του λείπουν όργανα; Μήπως έχει πέτρες με ξύλα και όχι τον δικό σας άνθρωπο; Καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνες που έχουν τα ψυχικά αποθέματα, με εισαγγελική εντολή να ανοίξουν τώρα όλα τα φέρετρα σε όλη την Ελλάδα. Γι’αυτό όταν είχαν ακουστεί οι εκταφές στην Μαλεσίνα Φθιώτιδας για διενέργεια νεκροψίας άρχισαν τις απειλές; Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα.