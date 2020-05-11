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ПРОПОВЕДЬ: "ХОДИТЬ В ОГНЕ ДУХА СВЯТОГО". ПАСТОР ВИКТОР КОГУТ
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15 views • May 11, 2020
▶️▶️▶️▶️ Проповедь: "Ходить в Огне Духа Святого".
▶️▶️▶️ Проповедует Пастор Виктор Когут.
▶️▶️ Анонс проповеди:
▶️ Дух Святой - это полнота Бога Отца и Сына. Наша задача научиться жить в этой полноте, а значит жить с Духом Святым.
Поступать по Духу означает, что каждый день мы зависим от Него, чутки к Его словам и проявлениям, в послушании Ему.
Поступать по Духу - это полностью зависеть от Него.
На сколько люди ищут Духа Святого, на столько Он им открывается.
Искать Духа Святого - значит идти за Ним.
Ходить в Огне Духа Святого.
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▶️▶️▶️ Контакты для связи:
▶️ Антуан Коваль: +7 958 761 78 21
▶️ Виктор Когут: +7 913 771 94 70
▶️▶️▶️ Проповедует Пастор Виктор Когут.
▶️▶️ Анонс проповеди:
▶️ Дух Святой - это полнота Бога Отца и Сына. Наша задача научиться жить в этой полноте, а значит жить с Духом Святым.
Поступать по Духу означает, что каждый день мы зависим от Него, чутки к Его словам и проявлениям, в послушании Ему.
Поступать по Духу - это полностью зависеть от Него.
На сколько люди ищут Духа Святого, на столько Он им открывается.
Искать Духа Святого - значит идти за Ним.
Ходить в Огне Духа Святого.
▶️ Сайт Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений" : http://7793.ru
▶️ Реквизиты для финансовой поддержки Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений":
▶️▶️▶️▶️▶️ Разовая поддержка из России: https://donate.qiwi.com/payin/BLAGODADARNOST
▶️▶️▶️▶️ Разовая поддержка с любой точки мира: https://donorbox.org/7793
▶️▶️▶️ Ежемесячная поддержка: https://www.patreon.com/a7793
▶️▶️ Bitcoin BTC: 1Lg92foRrQApcBXtnQHPtEWmWR82yFiWW6
▶️ Ethereum ETH: 0xaf6189667012d20b008c45cd026edb32b2d376ab
▶️▶️▶️ Контакты для связи:
▶️ Антуан Коваль: +7 958 761 78 21
▶️ Виктор Когут: +7 913 771 94 70
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