My Strep Throat Keeps Returning

๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜

๐Ÿ‘‰Getting an urgent care appointment can help you get treated quickly, lowering the chances of complications and helping you get back to your routine.

We provide testing, diagnosis, and treatment for strep throat at our Castle Rock urgent care clinic. Avoid the long waits at the emergency room. Instead, get the proven care you need faster and at a more affordable cost.





๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ผ๐—ป ๐—ฆ๐˜†๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ผ๐—บ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜

โœ Fever

โœ Pain, especially when swallowing

โœ Abrupt start of sore throat

โœ White patches or pus on tonsils

โœ Swollen or red tonsils

โœ Red spots on the roof of the mouth





๐—ฆ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป ๐—จ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ๐—ป๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜

๐Ÿ‘‰Booking an urgent care appointment for strep throat helps you get a quick diagnosis and effective treatment. This lowers the risk of complications and spreading the illness.

Learn More: https://www.foundersfamilymedicine.com/healthcare-castle-rock/strep-throat-castle-rock

