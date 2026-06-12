Let's take a look at our customer's biomass pellet production site and see how waste wood is turned into biomass pellets.

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本视频将向您展示废木材如何转化为生物质颗粒。大家好，这里是我们客户的颗粒生产现场。客户的原材料是废木材和木屑。首先，我们使用木材削片机将木材粉碎成5-8厘米的木屑。接下来，我们使用高效锤式粉碎机和袋式除尘器将木屑粉碎成约3毫米的细粉。由于客户的木材含水量较高，我们为这条生产线配备了一台单滚筒干燥机。干燥后的含水量为12%-15%，可以直接用于颗粒生产。物料通过我们的生物质立式环模制粒机进行制粒。所得颗粒表面光滑、硬度高、热值充足。由于新生产的颗粒含水量和温度较高，为了降低成本，我们为客户配备了一个成品料仓来冷却颗粒。冷却后的颗粒可以直接使用自动包装秤进行包装。我们是一家颗粒机生产线制造商。如果您需要颗粒生产线设备，请随时联系我们。我们拥有专业的技术团队，可以为您提供合适的整套生产线解决方案，帮助您提高生产线的效率。 手机/微信/WhatsApp：+86 15053177578 邮箱：[email protected]