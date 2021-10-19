2020 YUVAL NOAH HARARI - "Human Beings Are Now Hackable Animals" (Subtitulos Español)

RELATED - Yuval Noah Harari at the World Economic Forum in Davos 2020: "Rise of digital dictatorships by corporations and governments... will be able to systematically [biologically] hack all the people."



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Durante el Foro Económico Mundial 2020, YUVAL NOAH HARARI (escritor judío de la élite, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y amigo de Mark Zuckerberg de Facebook) os avisa: "Si sabes suficiente de biología y tienes suficiente poder computacional y datos, puedes hackear mi cuerpo, mi cerebro y mi vida.



Puedes conocer mi personalidad, mis ideas políticas, mis preferencias sexuales. Y puedes hacer eso no sólo a mí, sino a todo el mundo.



Puedes manipular nuestros sentimientos y pensamientos, y tomar decisiones por nosotros.



En el pasado muchos tiranos y gobiernos quisieron hacerlo.



Para hackear a millones de personas, ni la Gestapo ni el KGB pudieron, pero pronto algunas corporaciones y gobiernos serán capaces de hackear a todas las personas. Los humanos nos acostumbraremos a la idea de que ya no somos almas misteriosas.



Ahora somos animales hackeables".