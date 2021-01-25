So sah's bei Joe's Amtseinführung am Capitol tatsächlich aus

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222 views • January 25, 2021



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... kam nicht SO viel Publikum. Eine Aufnahme des Satellitenunternehmens »Planet Labs« zeigt `leider´ die leere Mall aus 400 Km Höhe. Hat jemand trotzdem Salut-Schüsse gehört? - Die kamen aus einiger Entfernung - 𝔷𝔲 𝔈𝔥𝔯𝔢𝔫 𝔡𝔢𝔰 𝔢𝔠𝔥𝔱𝔢𝔫 𝔓𝔯𝔞̈𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱𝔢𝔫 𝔇. 𝔍. 𝔗. ...

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Wie ist jetzt die Situation in den USA? - Genau kann das - und das ist auch gut und wichtig so - kein `Anon´/`Digital Soldier´ sagen, aber mit unserer mittlerweile viele Jahre langen Erfahrung können wir wohl alle Zweifler beruhigen.

• Es ist bewiesen, dass DER PRÄSIDENT die US-Wahl ehrlich, fair und haushoch gewonnen hat, diese aber von der Seite des Gegenkandidaten Joe gestohlen wurde. WARUM WURDE DAS ZUGELASSEN? -

• Die sich als Gewinner fühlenden Globalisten, der DS, die Kabale, wie man sie nennen mag, versuchen jetzt eiligst den 16-Jahres-Hussein- & Hillary-Plan zur Einführung einer NWO inkl. radikaler Reduzierung und Versklavung der gesamten Menschheit mithilfe eines sogen. Resets zu Ende zu führen, wofür nun keine Fake-Pandemie mehr benötigt wird, da sie den Überhelden DJT weg wähnen und somit auch wieder ihre Angriffs- und Vernichtungskriege führen können.

• Mithilfe 𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒆𝒂𝒎 sowie 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝑭𝒂𝒌𝒆, für die wir (auch auf unserem Kanal) in den letzten Jahren und Monaten vermehrt sensibilisiert worden sind, wird nun über Fake News mithilfe der Massenmedien den Menschen weltweit vorgeführt, was ihnen alles "blühen" würde, wobei möglichst viele "Augen geöffnet" werden sollen, um so viele Leben wie möglich zu retten.

• DER rechtmäßig gewählte PRÄSIDENT wird als Oberbefehlshaber über und mithilfe des US-Militärs sowie zahlreichen anderen Patrioten den Untergang unserer Welt verhindern und dabei - wie bereits bisher - keinerlei Rechte und keinesfalls die der Menschen brechen. [

• Für die Lügenmedien ist die Klaus-Schwab-Zukunft für die Menschheit bereits beschlossene Sache. Die meisten Kenner der "Trumq"-Szene weltweit prophezeien als Start-Zeit-Punkt oder -Rahmen für 𝘿𝙚𝙧 𝙎𝙩𝙪𝙧𝙢 𝙞𝙨𝙩 𝙪̈𝙗𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙨 Monate oder sogar Jahre voraus. Wir sehen das ganz anders: Unser Glaube ist, dass das Militär innerhalb der nächsten Tage und Wochen, in denen auch DC abgeriegelt bleiben wird, die Verhaftungen intensivieren und den Putsch gegen die Menschheit vom inneren UND äußeren Feind abwehren und vorerst eine Militärregierung installieren wird. Bisherige Errungenschaften DES PRÄSIDENTEN werden natürlich nicht zugelassen rückabgewickelt zu werden!



Apropos Lügenmedien -

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!

I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal Zur Vereidigung des 46. US Corp. Präsidenten Joseph „Joe“ Robinette Biden, Jr. ...① ⑦ ⑧ ④ ① ② ①... kam nicht SO viel Publikum. Eine Aufnahme des Satellitenunternehmens »Planet Labs« zeigt `leider´ die leere Mall aus 400 Km Höhe. Hat jemand trotzdem Salut-Schüsse gehört? - Die kamen aus einiger Entfernung - 𝔷𝔲 𝔈𝔥𝔯𝔢𝔫 𝔡𝔢𝔰 𝔢𝔠𝔥𝔱𝔢𝔫 𝔓𝔯𝔞̈𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱𝔢𝔫 𝔇. 𝔍. 𝔗. ...B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Wie ist jetzt die Situation in den USA? - Genau kann das - und das ist auch gut und wichtig so - kein `Anon´/`Digital Soldier´ sagen, aber mit unserer mittlerweile viele Jahre langen Erfahrung können wir wohl alle Zweifler beruhigen.• Es ist bewiesen, dass DER PRÄSIDENT die US-Wahl ehrlich, fair und haushoch gewonnen hat, diese aber von der Seite des Gegenkandidaten Joe gestohlen wurde. WARUM WURDE DAS ZUGELASSEN? -• Die sich als Gewinner fühlenden Globalisten, der DS, die Kabale, wie man sie nennen mag, versuchen jetzt eiligst den 16-Jahres-Hussein- & Hillary-Plan zur Einführung einer NWO inkl. radikaler Reduzierung und Versklavung der gesamten Menschheit mithilfe eines sogen. Resets zu Ende zu führen, wofür nun keine Fake-Pandemie mehr benötigt wird, da sie den Überhelden DJT weg wähnen und somit auch wieder ihre Angriffs- und Vernichtungskriege führen können.• Mithilfe 𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒆𝒂𝒎 sowie 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝑭𝒂𝒌𝒆, für die wir (auch auf unserem Kanal) in den letzten Jahren und Monaten vermehrt sensibilisiert worden sind, wird nun über Fake News mithilfe der Massenmedien den Menschen weltweit vorgeführt, was ihnen alles "blühen" würde, wobei möglichst viele "Augen geöffnet" werden sollen, um so viele Leben wie möglich zu retten.• DER rechtmäßig gewählte PRÄSIDENT wird als Oberbefehlshaber über und mithilfe des US-Militärs sowie zahlreichen anderen Patrioten den Untergang unserer Welt verhindern und dabei - wie bereits bisher - keinerlei Rechte und keinesfalls die der Menschen brechen. [ https://www.bitchute.com/video/zoCDqCZdOB0Q • Für die Lügenmedien ist die Klaus-Schwab-Zukunft für die Menschheit bereits beschlossene Sache. Die meisten Kenner der "Trumq"-Szene weltweit prophezeien als Start-Zeit-Punkt oder -Rahmen für 𝘿𝙚𝙧 𝙎𝙩𝙪𝙧𝙢 𝙞𝙨𝙩 𝙪̈𝙗𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙨 Monate oder sogar Jahre voraus. Wir sehen das ganz anders: Unser Glaube ist, dass das Militär innerhalb der nächsten Tage und Wochen, in denen auch DC abgeriegelt bleiben wird, die Verhaftungen intensivieren und den Putsch gegen die Menschheit vom inneren UND äußeren Feind abwehren und vorerst eine Militärregierung installieren wird. Bisherige Errungenschaften DES PRÄSIDENTEN werden natürlich nicht zugelassen rückabgewickelt zu werden!Apropos Lügenmedien -ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf. Keywords joe bidencapitoldeep fake

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