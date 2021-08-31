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Η ΚΩΡΟΝΟΚΡΑΤΕΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ
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21 views • August 31, 2021
Δημιουργία: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Βιντεοσκοπήσεις: Αυτοκαταγραφές και εθελοντές
Δομή σεναρίου: Κωνσταντίνος Θειόπουλος και Ομάδα έρευνας
Αφήγηση: Δημήτρης Ζησόπουλος
Μοντάζ: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Υποτιτλισμός: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Επιμέλεια Μουσικής: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Τραγούδια, μουσική:
Κώστας Γάκης - Προπαγάνδα
Keyes Of Moon - The Epic Hero
Evolution - Bensound
Βιντεοσκοπήσεις: Αυτοκαταγραφές και εθελοντές
Δομή σεναρίου: Κωνσταντίνος Θειόπουλος και Ομάδα έρευνας
Αφήγηση: Δημήτρης Ζησόπουλος
Μοντάζ: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Υποτιτλισμός: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Επιμέλεια Μουσικής: Κωνσταντίνος Θειόπουλος
Τραγούδια, μουσική:
Κώστας Γάκης - Προπαγάνδα
Keyes Of Moon - The Epic Hero
Evolution - Bensound
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