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Bir CENAZE İMAMI'ndan ÇOK ÇARPICI Kovid-19 Açıklamaları
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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22 views • June 28, 2020
Kovid-19 dönemi başladığından beri yoğun bir şekilde cenaze yakınlarından;
"benim babam, dedem veya başka bir yakınım zaten hastaydı, kovid yoktu ama doktorlar ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalık' yazdılar ve bu imkansız çünkü ölen babam eğer kovid ise bizim aileden de kovid olması lazımdı. Ama hiçbirimizde hastalık yok. Ve ölen babam ile mesela her saat, her gün birlikteydik."
şeklinde çok şikayet alıyoruz.

Ama biz ölüm raporunda "bulaşıcı hastalık" yazdığı için resmiyete uymak zorunda olduğumuzdan bu kişilere kovid-19 muamelesi yaparak defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Hastaneler kovid-19 yazdığında devletten bir miktar ödeme aldığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama doğruysa şaşırmam.

Mesela bizden imam, gassal, şoför ve kazıcı her gün kovid-19 denilen cenazelerle ve yakınlarıyla birlikteyiz. Ama yaklaşık en fazla 15-20 arkadaşımız kovid-19 diye 14 gün tedavi altına alındılar ve hemen iyileştiler. Ve durum gerçekten ciddi olsaydı biz cenaze hizmetlerinde çalışanların birçoğu vahim bir durumda olurdu.

Evet, artık bunun bir algı olduğuna kanaat ettim.

İstanbul'da her gün ortalama 250 ila 300 kişiyi defin ediyoruz. Ve bu sayı, pandemi öncesi veya sonrası ile aynı. Cenaze sayısında artış yok. Mesela bizim görevli olduğumuz bölgede her gün 1 ile 30 arasında cenaze namazı ve defin yapıyoruz. Ve salgın öncesi ve salgın sonrası herhangi bir artış olmadı.

Ve ben esas amacın insanları endişeye vermek ve hayat memat oyunuyla insanları çipli ve aşılı yapmak, sonra da 5g ve 6g ile genlerimizi bozmak, sonra da ete bürünmüş robotlar haline getirilmemizi istediklerine inanıyorum. Ve bunu yapanlar da Bill Gates ve tasmalarının sahipleri.

Allah hakkı hak olarak görmeyi ve batılı da batıl olarak görmeyi nasip eylesin bizlere.

Bu videoya inanmayabilirsiniz ama gidip bizzat bir cenaze imamına;
- salgın öncesinden daha fazla insan gömüyor musunuz?
- sizlerde herhangi bir hastalık var mı?
- ölenlerin yakınları "kovid'den ölmedi ama kovid-19'dan öldü diye yazıyorlar, ama bizde hiçbir şey yok" diye şikayetlerde bulunuyorlar mı?
diye sorup siz de teyit edebilirsiniz.

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Kaynaklar:
► Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth / YouTube Kanalı
BİR CENAZE İMAMI TANIDIĞIMDAN, SALGIN YALANI AÇIKLAMASI
https://youtu.be/exAV0fGufA4
Keywords
viruscorona19doktorcovid-19covidkoronayalangercekkovidkovid-19hastaneturkcealmanya
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