Moralito - Punteo con guitarra - Guillermo Buitrago

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De forma sencilla, y paso por paso, les paso a explicar cómo puntear la entrada de este clásico de Guillermo Buitrago, uno de los juglares del vallenato en guitarra.
Espero que les sirva de mucho.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia