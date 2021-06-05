Το ΝΑΤΟ αναβαθμίζει την Τουρκία, η Ελλάδα σε ομηρία - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 3-6-21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

0 view • June 05, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΣΗΜΕΡΑ:

Ελληνοτουρκική "άνοιξη"

Αναβάθμιση της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

Διάλογος Τουρκίας και Αιγύπτου σε εξέλιξη

Το Αφγανιστάν στα "χέρια" του Ερντογάν

Γεωπολιτική ομηρίας από την Ελλάδα

Οι κινήσεις της Ρωσίας στην γεωπολιτική σκακιέρα

Ερωτηματικά στην υπόθεση της Λευκορωσίας

Κομισιόν και Bill Gates σύναψαν κοινοπραξία

Καθεστώς ομηρίας στην Ελλάδα

Οι προβλέψεις νέας Έκθεσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα

Απολύσεις στο Δημόσιο και επιλεκτική διαγραφή χρεών

Ανησυχίες και από την Κομισιόν

Αλλαγή διακυβέρνησης στο Ισραήλ και η σχέση με την Τουρκία

Η Ελλάδα ακόμα περιμένει την "βοήθεια" των Μεγάλων Δυνάμεων



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Τουρκία #Ελλάδα #Ρωσία #ΟικονομίαΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΣΗΜΕΡΑ:Ελληνοτουρκική "άνοιξη"Αναβάθμιση της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟΔιάλογος Τουρκίας και Αιγύπτου σε εξέλιξηΤο Αφγανιστάν στα "χέρια" του ΕρντογάνΓεωπολιτική ομηρίας από την ΕλλάδαΟι κινήσεις της Ρωσίας στην γεωπολιτική σκακιέραΕρωτηματικά στην υπόθεση της ΛευκορωσίαςΚομισιόν και Bill Gates σύναψαν κοινοπραξίαΚαθεστώς ομηρίας στην ΕλλάδαΟι προβλέψεις νέας Έκθεσης του ΔΝΤ για την ΕλλάδαΑπολύσεις στο Δημόσιο και επιλεκτική διαγραφή χρεώνΑνησυχίες και από την ΚομισιόνΑλλαγή διακυβέρνησης στο Ισραήλ και η σχέση με την ΤουρκίαΗ Ελλάδα ακόμα περιμένει την "βοήθεια" των Μεγάλων Δυνάμεων🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomgreeceepamkazakisunited popular front greece

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