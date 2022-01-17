ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. κλείνει ἕξι μῆνες ζωῆς καί παρουσιάζει τό ἔργο του 5-11-2021

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10 views • January 17, 2022





►Ιστοσελίδα ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.



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Δωρεές-χορηγίες

https://www.diktyoellinismou.gr/trapezikos-logariasmos-elddies/

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Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.

Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα πνευματικό δημιούργημα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά ἰδανικά τῶν δημιουργῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἦταν ἡ δημιουργία μίας νομικῆς ὁμάδας ἀπό 28 νομικούς ἀπό τήν Κρήτη ἕως τόν Ἕβρο γιά νά συνδράμει προσφέροντας νομικές ὑπηρεσίες στούς Ἕλληνες ὑπό διωγμό.

Ἡ νομική αὐτή ὁμάδα προσφέρει ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες της πρός ὅλους ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη μέ τό ἐλάχιστο οἰκονομικό κόστος σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τοῦ πανελλήνιου δικηγορικοῦ συλλόγου.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. βοήθησε μέ κάθε τρόπο στήν δημιουργία τῆς Π.Ο.Ε.Υ. τήν Πανελλήνια Ὁμάδα Ἐπιστημόνων Ὑγείας καί τήν στηρίζει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις καί συνεχίζει νά τό κάνει προσφέροντας ὑλική καί ψυχολογική στήριξη. Ἀλλά καί οἱ ἐπιστήμονες τῆς Π.Ο.Ε.Υ. βοήθησαν τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συντάσσοντας τό συλλογικό πόνημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πορίσματος πού μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες στίς νομικές ἐνέργειες πού κάνουν κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας, ὑπέρ τοῦ δικαίου καί ὑπέρ τῆς αὐτοδιάθεσης.

Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐνισχυθεῖ μέ οἰκονομική συνδρομή γιά τίς ἀγωγές ἄρσης τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας δεκάδες ὑγειονομικοί ὑπάλληλοι καί ἐνισχύθηκαν οἰκονομικά πολύ περισσότεροι ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς βιοποριστικές τους ἀνάγκες.

Ἐνισχύθηκαν ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀδυνατοῦσαν οἱ οἰκογένειές τους νά ἀνταπεξέλθουν στό κόστος τῆς διενέργειας τῶν διαγνωστικῶν τέστ. Καθώς ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀποκλείστηκαν ἀπό τά πανεπιστήμιά τους ἐπειδή δέν κατεῖχαν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης (παρανόμως ἀφοῦ ὁ νόμος ἐπιτρέπει καί σέ ἀνεμβολίαστους) ἀπό τήν πρόσβαση στίς φοιτητικές ἑστίες.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συνέταξε τήν μηνυτήρια ἀναφορά διά τοῦ δικηγόρου της Παπαδάκη Ἐμμανουήλ καί κατετέθη μέχρι σήμερα ἀπό ἑκατοντάδες πολῖτες στίς εἰσαγγελίες, Θεσσαλονίκης, Ἀθηνῶν, Ξάνθης, Κοζάνης, Σητείας, Γρεβενῶν, Κατερίνης, Λάρισσας, καί εἶναι ἕτοιμες νά κατατεθοῦν ἐκ νέου στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης ἕτοιμοι οἱ πολῖτες τοῦ Βόλου, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Κέρκυρας καί ἀρκετῶν ἄλλων πόλεων νά καταθέσουν αὐτήν τήν μηνυτήρια ἀναφορά πού ἀποτελεῖται ἀπό τό δικόγραφο, τήν ἔνορκη βεβαίωση πού περιλαμβάνει τίς ἠλεκτρονικές ὑπογραφές ἀπό 57.600 περίπου πολῖτες (σήμερα ξεπερνοῦν τίς 74.000) καί τό ἐπιστημονικό πόρισμα προϊόν μελέτης καί ἔρευνας τῶν ἔγκριτων ἐπιστημόνων μελῶν τῆς Π.Ο.Ε.Υ. καί ὄχι μόνο.

Ἤδη μία ἐξ αὐτῶν ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καί οἱ ἄλλες ἔχουν σταλεῖ γιά περαιτέρω διερεύνηση στήν εἰσαγγελία πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν.

Οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές πού εἶναι ἐθελοντές καί μέλη τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἔχουν ξεκινήσει ἤδη τό ΕΛ.Ε.Σ. (Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο) πού προσδοκᾶ νά γίνει τό πρότυπο τοῦ σχολείου τοῦ μέλλοντος διαποτισμένο ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τῆς Ἀληθείας.

Μέσα στούς ἑπόμενους στόχους τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἡ πολιτιστική παρέμβαση μέ τήν δημιουργία θεατρικῶν ὁμάδων καί μουσικῶν σχημάτων ἀνά τήν Ἑλλάδα πού νά ἐπικεντρώνονται στήν παράδοση τήν ἑλληνική καί τό ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα.

Εὐελπιστοῦμε νά συνεργαστοῦμε μέ εὐαίσθητους Ἕλληνες ἀνά τήν ὑφήλιο καί νά διαδώσουμε τό πνεῦμα ἐλευθερίας, δημοκρατίας καί συνεργατικότητας πού ἀποπνέεται ἀπό τήν ἱστορία μας καί τόν πολιτισμό μας.

Ὅλο τό διοικητικό συμβούλιο τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. καί τά ἱδρυτικά της μέλη εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνέδραμαν εἴτε οἰκονομικά εἴτε πνευματικά εἴτε μέ τόν χρόνο τους καί τήν προσοχή τους σέ αὐτό τό μεγαλεπήβολο καί θεάρεστο ἔργο καί τούς ὑποσχόμαστε ὅτι, θά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες τους, ὥστε τοῦτο τό ἁλωνάκι στό νοτιοανατολικό ἄκρο τῆς Μεσογείου νά ξαναγίνει ὁ φάρος τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας!

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες! Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. Ἑλληνικό, Δίκτυο, Δικαιοσύνης, Ἐλευθερίας καί Στήριξης κλείνει ἕξι μῆνες ζωῆς καί παρουσιάζει τό ἔργο του►Ιστοσελίδα ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. https://www.diktyoellinismou.gr/eddes/ Clouthub https://clouthub.com/p/clmXmaCN Rumble https://rumble.com/vosdwv-.....-5-11-2021.html _______Δωρεές-χορηγίες____Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα πνευματικό δημιούργημα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά ἰδανικά τῶν δημιουργῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἦταν ἡ δημιουργία μίας νομικῆς ὁμάδας ἀπό 28 νομικούς ἀπό τήν Κρήτη ἕως τόν Ἕβρο γιά νά συνδράμει προσφέροντας νομικές ὑπηρεσίες στούς Ἕλληνες ὑπό διωγμό.Ἡ νομική αὐτή ὁμάδα προσφέρει ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες της πρός ὅλους ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη μέ τό ἐλάχιστο οἰκονομικό κόστος σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τοῦ πανελλήνιου δικηγορικοῦ συλλόγου.Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. βοήθησε μέ κάθε τρόπο στήν δημιουργία τῆς Π.Ο.Ε.Υ. τήν Πανελλήνια Ὁμάδα Ἐπιστημόνων Ὑγείας καί τήν στηρίζει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις καί συνεχίζει νά τό κάνει προσφέροντας ὑλική καί ψυχολογική στήριξη. Ἀλλά καί οἱ ἐπιστήμονες τῆς Π.Ο.Ε.Υ. βοήθησαν τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συντάσσοντας τό συλλογικό πόνημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πορίσματος πού μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες στίς νομικές ἐνέργειες πού κάνουν κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας, ὑπέρ τοῦ δικαίου καί ὑπέρ τῆς αὐτοδιάθεσης.Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐνισχυθεῖ μέ οἰκονομική συνδρομή γιά τίς ἀγωγές ἄρσης τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας δεκάδες ὑγειονομικοί ὑπάλληλοι καί ἐνισχύθηκαν οἰκονομικά πολύ περισσότεροι ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς βιοποριστικές τους ἀνάγκες.Ἐνισχύθηκαν ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀδυνατοῦσαν οἱ οἰκογένειές τους νά ἀνταπεξέλθουν στό κόστος τῆς διενέργειας τῶν διαγνωστικῶν τέστ. Καθώς ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀποκλείστηκαν ἀπό τά πανεπιστήμιά τους ἐπειδή δέν κατεῖχαν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης (παρανόμως ἀφοῦ ὁ νόμος ἐπιτρέπει καί σέ ἀνεμβολίαστους) ἀπό τήν πρόσβαση στίς φοιτητικές ἑστίες.Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συνέταξε τήν μηνυτήρια ἀναφορά διά τοῦ δικηγόρου της Παπαδάκη Ἐμμανουήλ καί κατετέθη μέχρι σήμερα ἀπό ἑκατοντάδες πολῖτες στίς εἰσαγγελίες, Θεσσαλονίκης, Ἀθηνῶν, Ξάνθης, Κοζάνης, Σητείας, Γρεβενῶν, Κατερίνης, Λάρισσας, καί εἶναι ἕτοιμες νά κατατεθοῦν ἐκ νέου στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης ἕτοιμοι οἱ πολῖτες τοῦ Βόλου, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Κέρκυρας καί ἀρκετῶν ἄλλων πόλεων νά καταθέσουν αὐτήν τήν μηνυτήρια ἀναφορά πού ἀποτελεῖται ἀπό τό δικόγραφο, τήν ἔνορκη βεβαίωση πού περιλαμβάνει τίς ἠλεκτρονικές ὑπογραφές ἀπό 57.600 περίπου πολῖτες (σήμερα ξεπερνοῦν τίς 74.000) καί τό ἐπιστημονικό πόρισμα προϊόν μελέτης καί ἔρευνας τῶν ἔγκριτων ἐπιστημόνων μελῶν τῆς Π.Ο.Ε.Υ. καί ὄχι μόνο.Ἤδη μία ἐξ αὐτῶν ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καί οἱ ἄλλες ἔχουν σταλεῖ γιά περαιτέρω διερεύνηση στήν εἰσαγγελία πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν.Οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές πού εἶναι ἐθελοντές καί μέλη τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἔχουν ξεκινήσει ἤδη τό ΕΛ.Ε.Σ. (Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο) πού προσδοκᾶ νά γίνει τό πρότυπο τοῦ σχολείου τοῦ μέλλοντος διαποτισμένο ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τῆς Ἀληθείας.Μέσα στούς ἑπόμενους στόχους τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἡ πολιτιστική παρέμβαση μέ τήν δημιουργία θεατρικῶν ὁμάδων καί μουσικῶν σχημάτων ἀνά τήν Ἑλλάδα πού νά ἐπικεντρώνονται στήν παράδοση τήν ἑλληνική καί τό ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα.Εὐελπιστοῦμε νά συνεργαστοῦμε μέ εὐαίσθητους Ἕλληνες ἀνά τήν ὑφήλιο καί νά διαδώσουμε τό πνεῦμα ἐλευθερίας, δημοκρατίας καί συνεργατικότητας πού ἀποπνέεται ἀπό τήν ἱστορία μας καί τόν πολιτισμό μας.Ὅλο τό διοικητικό συμβούλιο τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. καί τά ἱδρυτικά της μέλη εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνέδραμαν εἴτε οἰκονομικά εἴτε πνευματικά εἴτε μέ τόν χρόνο τους καί τήν προσοχή τους σέ αὐτό τό μεγαλεπήβολο καί θεάρεστο ἔργο καί τούς ὑποσχόμαστε ὅτι, θά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες τους, ὥστε τοῦτο τό ἁλωνάκι στό νοτιοανατολικό ἄκρο τῆς Μεσογείου νά ξαναγίνει ὁ φάρος τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας!Εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες! Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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