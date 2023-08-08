04 Mantra 108 Christ Bouddha Amour

Mantra 108 - Christ - Bouddha - Amour

ᛉ ᛟ

Je suis la conscience divine du Christ !

Je suis la conscience illuminée de Bouddha !

Je suis l'amour inconditionnel et la bénédiction de mes ennemis !

ᛉ ᛟ





ᛉ (Algiz) et ᛟ (Ottawa) servent de runes de protection pour assurer l'énergie de ce mantra. ᛉ (Algiz) signifie protection de la force de l'élan et défense, elle nous ancre entre la terre et le ciel et nous accorde la protection de la Terre Mère et des forces cosmiques.

ᛟ (Othala) symbolise l'enclos autour de ta maison et donc la protection de celle-ci. ᛟ (Othala) représente d'une part l'héritage matériel de ta famille (maison, ferme, terrain) et d'autre part l'héritage spirituel de tes ancêtres (traditions, valeurs, croyances). Ces racines spirituelles te donnent force, soutien et courage.

108 symbolise les 108 noms (aspects) de Dieu. 108 =12 (perfection, unité, exhaustivité) x 9 (triple trinité, achèvement, guérison).

Le mantra fait entrer dans le champ ton pouvoir de création (conscience du Christ), ta sagesse et ta connaissance (conscience de Bouddha) et ton amour inconditionnel. Il est important de bénir nos ennemis afin de nous libérer de la haine, de la colère et de l’impuissance.

Ce mantra peut te servir d'aide pour manifester une réalité d'abondance, de sagesse et d'amour. Je te propose de répéter ce mantra 108 fois sur 108 jours et d'observer comment ta vie se transforme. Si tu le souhaites, tu peux aussi le faire tourner pendant que tu t'endors et tu programmeras ainsi ton subconscient de manière positive et tu aideras ainsi à apporter tes manifestations dans ta vie.

Ce mantra m'a été inspiré par Ygi de la chaîne de Telegram Ygdradsoul. Le mantra m'a aidé à me sortir d'une situation très douloureuse d'impuissance et d'humeur dépressive. C'est pourquoi j'ai produit la musique et la vidéo qui l'accompagne afin de la mettre à la disposition des autres. Merci Ygi !!!





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