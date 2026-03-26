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Episode 136: Studentenfutter – Fragen zum Naturrecht beantwortet #4
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
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Mein Vorschlag zur Auflösung der Fragen, die seit Episode 130 gestellt wurden:

    • Weshalb sind linke Vorstellungen von Sozialstaat, Sozialismus und Kommunismus eine Sklavenreligion? (130)

    • Was ist wichtiger, Wahrheitsliebe oder Menschenliebe? (131)

    • Das Verhältnis von Naturgesetzen zum Naturrecht. (132)

    • Bedeutet Freiheit, dass man tun und lassen kann, was man will? (133)

    • Darf ich das Wohlergehen des Individuums opfern, um die Mehrheit vor Schaden zu bewahren? (134)

    • Warum führt Lüge zwangsläufig zu Leid – auch wenn niemand sie durchschaut? (135)


Literatur:

    • Zwei Masken – ein Gesicht. Die dunkel-okkulten Ursprünge von Nazismus und Kommunismus (3 Teile) / Mark Passio, 2023 https://odysee.com/@Roter_Lotus:b/tmsf-de-1:a?lid=e8d2d2eddd17e5a5c497023cf8371599b20f7aaf

    • Zwei Masken, ein Gesicht [Kurzfassung] / gelesen v. Herbert Schäfer, 2025 https://www.youtube.com/watch?v=uyY_P6JXH5w

    • In die Wildnis (Into the Wild) / Jon Krakauer. – Piper, 1996/2007 https://www.bitchute.com/video/F3VCUHFLu0ya

    • Grundlegung zur Metaphysik der Sitten / Immanuel Kant, 1785


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
religionnaturgesetzefreiheitliebekommunismussozialismusluegesklavereileidnaturrechtsozialstaatwahrheitsliebebegierde
Chapters

56:22End Screen

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