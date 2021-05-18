John Wick ramboy over Karin Maria Keser en de Efteling

Wat een staaltje projectie weer van johnny boy, onze nare gal spuwende utrechtenaar die het over G-d durft te hebben in verwijzende zin en acties... wat een ggz kenner en real life karikatuur.

Die karin heeft in haar uppie gewoon al meer lef dan de huidige viadiaree's (let op FvD taferelen aanstaande :) ) bij elkaar. Hugodel volgers, en ze kennen het verschil tussen democratie en niet-het-volk-vertegenwoordigende democratie ook al niet. Hugo is niet gekozen, hoogstens 'verkozen'. Jullie volgen de grootste ego's van NL Draaideur graaiers. Ook heeft Johnny niet door dat hij nu het anode metaaltje is aan de staart van een buitenboord motor. De eerste fall-guy van de viadiarees, en eerste honey pot voor boze mensen wellicht.