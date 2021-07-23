ΠΑΝΔΗΜΑΓΩΓΟΙ - The Documentary - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Πανδημαγωγοί - The Documentary

Το ντοκιμαντέρ για την πανδημία. Η ανασκόπηση των πεπραγμένων, της ακολουθίας, της ανακολουθίας και του κλίματος φόβου.



Σενάριο/Αφήγηση: Πέτρος Αργυρίου



Σε 3 επεισόδια.



ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2



11. Το Στίγμα

12. Οι Αρνητές των Δικαιωμάτων

13. Οι Αρνητές των Μέτρων

14. Οι Αρνητές της Θείας Κοινωνίας

15. Οι Αρνητές της Μάσκας

16. 4η Βιομηχανική Επανάσταση

17. Νενικήκαμεν

18. Προβλέψεις

19. Οι Αρνητές της Κοινής Λογικής

20. Η Λογική του Παραλόγου

21. Καμμιά Ζωή Δεν Περισσεύει;



Τον Μάρτιο του 2020, η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η Δύση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πανδημία ενός κορονοϊού που δεν είχε εντοπιστεί ποτέ πριν.

Για την αντιμετώπιση της, αντί της επιστήμης προτάθηκε μια λύση από το μακρινό παρελθόν: Οι καραντίνες.

Και μάλιστα καραντίνες που αντί να περιοριστούν στους νοσούντες όπως συνηθιζόταν τα χρόνια τα σκοταδιστικά, στην ανθρωπιστική μας εποχή επεκτάθηκαν σε όλους, σε έναν πρωτόγνωρο περιορισμό των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και της ανθρώπινης φύσης, που πήρε εν μια νυκτί παραμάσχαλα τα πολιτισμικά και πολιτικοκοινωνικά κεκτημένα αιώνων, αυτά ακριβώς για τα οποία η Δύση περηφανευόταν για δεκαετίες.

Για ένα επιβληθεί ένα τέτοιο αντιδυτικό και αντιδημοκρατικό αφήγημα, επιστρατεύτηκαν ομάδες πρόθυμων επιστημόνων, κυρίως γιατρών, για να το συνδιαμορφώσουν και κυρίως, για να το νομιμοποιήσουν με μπόλικο επίχρισμα επιλεκτικής επιστήμης.

Καθώς όμως το αφήγημα ήταν πρωτίστως πολιτικό, το επιστημονικό του υποστύλωμα αποδείχθηκε αρκετά ρωγμώδες κι ασταθές, σε τέτοιο βαθμό που ερχόταν κάθε λίγο και λιγάκι σε ευθεία σύγκρουση όχι μόνο με την κοινή λογική, αλλά και με προηγούμενα στιγμιότυπα κι εκδοχές του.

Την ελληνική εκδοχή αυτού του βαλτώδους αφηγήματος και τα ατέρμονα ήξεις αφήξεις του, παρακολουθεί πιστά από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τα τέλη του Μαΐου του 2021 το ντοκιμαντέρ Πανδημαγωγοί, ακολουθώντας μια δαιδαλώδη, σκοτεινή νοητική διαδρομή, όπου σε κάθε στροφή της καραδοκούν ροπαλοφόροι επιστημινώταυροι, που συντρίβουν τον κάθε δύσμοιρο εγκέφαλο που επιχειρεί να βρει μια άκρη στον λαβύρινθο όπου τοποθετήθηκε η ανθρωπότητα.

Ας δούμε λοιπόν αδιαμεσολάβητα την διαχείριση της πανδημίας από κάποιους ειδικούς μέσα από τις ίδιες τους τις θέσεις και αντιθέσεις τους.



Παραγωγή: Μάιος 2021



Θεματικές ενότητες



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

01. Ακούγοντας τους ειδικούς

02. Πανδημικοί Συναγερμοί και Ετοιμότητα

03. Οι Αρνητές της Πανδημίας

04. Μια Απλή Γριπούλα Είναι και Οι Ψεκασμένοι

05. Οι Αρνητές των Τεστ

06. Υπερεκτιμώντας την Θνητότητα

07. Υπερκαταγράφοντας Θανάτους

08. Οι Αρνητές της Ανοσίας

09. Οι Αρνητές της Ανοσίας Αγέλης

10. Οι Αρνητές της Κοινωνίας



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ



11. Το Στίγμα

12. Οι Αρνητές των Δικαιωμάτων

13. Οι Αρνητές των Μέτρων

14. Οι Αρνητές της Θείας Κοινωνίας

15. Οι Αρνητές της Μάσκας

16. 4η Βιομηχανική Επανάσταση

17. Νενικήκαμεν

18. Προβλέψεις

19. Οι Αρνητές της Κοινής Λογικής

20. Η Λογική του Παραλόγου

21. Καμμιά Ζωή Δεν Περισσεύει;



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ



22. Οι Αρνητές του Συστήματος Υγείας

23. Πιο Καλή Η Μοναξιά

24. Οι Αρνητές των Ίδιων τους των Μέτρων

25. Εμβόλια

26. Οι Αρνητές της Φαρμακοεπαγρύπνισης

27. Η Παταγώδης Μεγαλομανία της Εμβολιάδας

28. Μεταλλάξεις

29. Οι Αρνητές των Φαρμάκων

30. Μέτρα και Επίμετρα



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο αφήγησης/αφήγηση: Πέτρος Αργυρίου

Main Soundtrack: Σωτήρης Μυτακίδης (aka Ramon)

Secondary soundtrack: Θεμιστοκλής Συμβουλόπουλος

Μοντάζ: Αστέριος Γούσιος