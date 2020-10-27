Διδαχές απο τον Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά.

Όταν ο διεθνής κομμουνισμός συμμαχούσε με τους ναζί,

όταν οι σάπιες δημοκρατίες της δύσεως συνετρίβονταν η μια μετά την άλλη,

όταν η σβάστιγκα κυμμάτιζε σε όλη την Ευρώπη, τότε ΜΟΝΟΝ ο γίγας Μεταξάς όταν όλα έλεγαν Ναί αυτός βροντοφώναξε ΟΧΙ.

Γιατί τί θα ήταν οι ημέρες των Ελλήνων κάτω απο την υπερφίαλη του δολίου φύλου απαιτητικότητα;

Τί θα ήταν η ζωή κάτω απο της ατιμίας το μαστίγωμα;

<>.

Και πρίν ακόμα σκάσει η αυγή της Δευτέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940 έδωσε την απάντηση <>.

Οι Έλληνες ενωμένοι κάτω απο την στιβαρή ηγεσία του μεγάλου ηγέτη της 4ης Αυγούστου, με το χαμόγελο στα χείλη και με το σύνθημα: Πίστις - Αγών - Νίκη εδημιούργησαν τον θρύλο του βορειοηπειρωτικού έπους.

Για τους αθάνατους εκείνης της γενιάς των εθνικιστών υπεράνω της Νίκης ήταν η Δόξα.

Ζήτω το Έθνος!

Ζήτω εμείς!



Παλαιότερη αλλά πάντα επίκαιρη ομιλία του Λοχαγού απο το 2015 για το ποιό είναι το πραγματικό νόημα για την 28η Οκτωβρίου, τί πέτυχε ο κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς, η προνοητικότητα του, κάτω απο ποιές συνθήκες πέτυχε και τέλος γιατι έπρεπε να βγεί απο την μέση.