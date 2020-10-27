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Διδαχές απο τον Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά.
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274 views • October 27, 2020
Όταν ο διεθνής κομμουνισμός συμμαχούσε με τους ναζί,
όταν οι σάπιες δημοκρατίες της δύσεως συνετρίβονταν η μια μετά την άλλη,
όταν η σβάστιγκα κυμμάτιζε σε όλη την Ευρώπη, τότε ΜΟΝΟΝ ο γίγας Μεταξάς όταν όλα έλεγαν Ναί αυτός βροντοφώναξε ΟΧΙ.
Γιατί τί θα ήταν οι ημέρες των Ελλήνων κάτω απο την υπερφίαλη του δολίου φύλου απαιτητικότητα;
Τί θα ήταν η ζωή κάτω απο της ατιμίας το μαστίγωμα;
<>.
Και πρίν ακόμα σκάσει η αυγή της Δευτέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940 έδωσε την απάντηση <>.
Οι Έλληνες ενωμένοι κάτω απο την στιβαρή ηγεσία του μεγάλου ηγέτη της 4ης Αυγούστου, με το χαμόγελο στα χείλη και με το σύνθημα: Πίστις - Αγών - Νίκη εδημιούργησαν τον θρύλο του βορειοηπειρωτικού έπους.
Για τους αθάνατους εκείνης της γενιάς των εθνικιστών υπεράνω της Νίκης ήταν η Δόξα.
Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω εμείς!
Παλαιότερη αλλά πάντα επίκαιρη ομιλία του Λοχαγού απο το 2015 για το ποιό είναι το πραγματικό νόημα για την 28η Οκτωβρίου, τί πέτυχε ο κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς, η προνοητικότητα του, κάτω απο ποιές συνθήκες πέτυχε και τέλος γιατι έπρεπε να βγεί απο την μέση.
όταν οι σάπιες δημοκρατίες της δύσεως συνετρίβονταν η μια μετά την άλλη,
όταν η σβάστιγκα κυμμάτιζε σε όλη την Ευρώπη, τότε ΜΟΝΟΝ ο γίγας Μεταξάς όταν όλα έλεγαν Ναί αυτός βροντοφώναξε ΟΧΙ.
Γιατί τί θα ήταν οι ημέρες των Ελλήνων κάτω απο την υπερφίαλη του δολίου φύλου απαιτητικότητα;
Τί θα ήταν η ζωή κάτω απο της ατιμίας το μαστίγωμα;
<>.
Και πρίν ακόμα σκάσει η αυγή της Δευτέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940 έδωσε την απάντηση <>.
Οι Έλληνες ενωμένοι κάτω απο την στιβαρή ηγεσία του μεγάλου ηγέτη της 4ης Αυγούστου, με το χαμόγελο στα χείλη και με το σύνθημα: Πίστις - Αγών - Νίκη εδημιούργησαν τον θρύλο του βορειοηπειρωτικού έπους.
Για τους αθάνατους εκείνης της γενιάς των εθνικιστών υπεράνω της Νίκης ήταν η Δόξα.
Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω εμείς!
Παλαιότερη αλλά πάντα επίκαιρη ομιλία του Λοχαγού απο το 2015 για το ποιό είναι το πραγματικό νόημα για την 28η Οκτωβρίου, τί πέτυχε ο κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς, η προνοητικότητα του, κάτω απο ποιές συνθήκες πέτυχε και τέλος γιατι έπρεπε να βγεί απο την μέση.
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