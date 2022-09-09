Памяти Владимира Лузай

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Новый мир понес реально большую потерю. Утром 19.03.2020г. от сердечного приступа скончался Владимир Васильевич Лузай.
Человек — Легенда, который сломал систему и на своем примере доказал то, что до него считалась невозможным. С диагнозом рак 4-й степени, когда официальная медицина от него уже отказалась, он стал сам себе врачом.
Более 6 лет Владимир Васильевич не только сам успешно справлялся с этой проблемой, но и бескорыстно помогал людям с онкологией, вдохновляя своим примером. Он с близкими друзьями-единомышленниками работал над несколькими проектами в этом направлении, но, к сожалению, смерть внесла свои коррективы в его планы.
Все эти годы его девизом была фраза Клода Бернара:
«Когда попадается факт, противоречащий господствующей теории, нужно признать факт и отвергнуть теорию, даже если таковая поддерживается крупными именами и всеми принята».
Однако каждый, кто стремится изменить мир к лучшему и открыто выступает против системы, подвергается жестоким психологическим атакам, в том числе со стороны различных гос.органов и СМИ. В последнее время Владимир Васильевич перенес много таких атак. Возможно именно это дало осложнение на сердце, ведь у него в сердце стояло 2 стента.
Владимир Васильевич Лузай был по настоящему светлым, добрым, сильным и очень храбрым человеком. Светлая ему память и много хороших миров в дальнейшем пути. И самое главное то, что он оставил след в своей деятельности. Давайте почтим его память, будем помнить о нем и продолжать его дело.
Мы, все, кто его знал, вместе с его семьей искренне скорбим по этой невосполнимой утрате.