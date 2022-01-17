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Πατερική Θεολογία -Λατρεία – Ψαλτική ἀν. καθηγητῆ Α.Π.Θ. π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου. 29-11-2021
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0 view • January 17, 2022
29 Νοεμβρίου 2021 8:00 μ.μ.
Πρόγραμμα μαθημάτων
ΕΛ.Ε.Σ
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο
Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση
Σειρές μαθημάτων
1.Διδακτική ἑνότητα: Πατερική Θεολογία -Λατρεία – Ψαλτική
μέ τόν ἀναπληρωτή καθηγητῆ Α.Π.Θ. π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου.
Κάθε Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 8:00 μ.μ.
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Πρόγραμμα μαθημάτων
ΕΛ.Ε.Σ
Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο
Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση
Σειρές μαθημάτων
1.Διδακτική ἑνότητα: Πατερική Θεολογία -Λατρεία – Ψαλτική
μέ τόν ἀναπληρωτή καθηγητῆ Α.Π.Θ. π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου.
Κάθε Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 8:00 μ.μ.
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Ανακοινώσεις
https://www.youtube.com/channel/UCgaKKswUWaj6XMOfHU0zZAg
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Ανακοινώσεις
https://www.youtube.com/channel/UCgaKKswUWaj6XMOfHU0zZAg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3
https://www.youtube.com/channel/UCNlugwURZVAahn0DKtimCOg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4
https://www.youtube.com/channel/UCwfGItFz4p5Hi4npC_VOvJw
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5
https://www.youtube.com/channel/UCRBsL1hgG_wEJ43XSKkCE1Q
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 6
https://www.youtube.com/channel/UCAgXKCS9KVYi49JYkvNUbkg
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Live News στο Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/diktioellinismou1
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο RUMBLE
https://rumble.com/c/c-1055133
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού News στο clouthub
https://clthb.co/sFcQiU9gUNGgJgz87
►Εγγραφή στο Bitchute diellinismou
https://www.bitchute.com/channel/ogopkE8wTFcE/
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού στο BrandNewTube
https://brandnewtube.com/@diellinismou
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► Ιστοσελίδα Δικτύου Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/
►Ιστοσελίδα ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. https://www.diktyoellinismou.gr/eddes/
► Φόρμα Εθελοντών https://www.diktyoellinismou.gr/volunteers/
► Εγγραφή ως μέλος στο Δίκτυο Ελληνισμού https://www.diktyoellinismou.gr/register/
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