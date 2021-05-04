ΟΙ ΑΝΕΛΠΙΔΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

angelokarageorgos 288 followers Follow 13 Share Add to... Share Report

1011 views • May 04, 2021





Αλλά μαζί με την εκτόξευση των τεστ τα οποία παρέχουν μια εξαιρετική αφορμή για να συντηρείται η εντυπωση ότι κυκλοφορεί ο ιός πρέπει να έχουμε και καινούρια επεισόδια, γιατί με τις ίδιες μεταλλάξεις όλη την ώρα χάνεται η ακροαματικότητα. Οπότε πλέον μετά το Χόλιγουντ συντονιστήκαμε στο Μπόλιγουντ της Ινδίας για τη νεα μετάλλαξη όπου τα περιπολικά εκτός από το να προστατεύουν αποστολές με εκτυπωμένα χαρτάκια υπερπολλαπλάσιας αξίας του κόστους παραγωγής τους τώρα ακολουθούν και τάνκερ με οξυγόνο! Να δεις που στο τέλος με οξυγόνο θα πληρώνει.



Παράλληλα εκτος του γενικότερου δελτίου θυμάτων αυτών των τρομερών σκευασμάτων εστιάσαμε στα χιλιάδες προβλήματα που έχουν καταγραφεί στα μάτια και στα γυναικολογικά, ζητήματα στα οποία λίγοι αναφέρονται περιοριζόμενοι στις θρομβώσεις. Κι ενώ πλέον δείχνουν και δηλώνουν Ποιός τους ενοχλεί πάνω από το κάθε τι, ομοίως κι εμεις ξέρουμε πως Αυτός είναι υπεράνω όλων πράγμα που συνεπάγεται ότι, όπως κι αν δείχνουν τα πράγματα εξωτερικά, ο δρόμος Του είναι ασφαλής.



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ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ.



Rocky III • Eye of the Tiger • Survivor



Απίστευτοι: Απαγορεύεται για Ανάσταση αλλά «μπορείτε να πάτε για… εμβόλιο στο χωριό» λέει τώρα ο Μ.Θεμιστοκλέους



Ν. Σύψας: Το καλοκαίρι του 2022 θα λάβει τέλος η πανδημία



COVID-19: Bill Gates hopeful world 'completely back to normal' by end of 2022 - and vaccine sharing to ramp up



Κορονοϊός: Η ινδική μετάλλαξη έφτασε και στην Αθήνα – Νόσησε 33χρονη

https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-i-indiki-metallaksi-eftase-kai-stin-athina-nosise-33xroni/3271148/



Ινδία-κορωνοϊός: Στην ουρά με τις ώρες για οξυγόνο | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 1/5/2021 | OPEN TV



Αναφορά από τις Ινδίες



India Covid: Patients dying without oxygen amid Delhi surge



Mε "πάσα" Σρόιτερ: "Yποχρεωτικός eμβολιασμός και μέτρα που θα μείνουν" (22-4-21)

https://youtu.be/EQAIZ3ureTA



Pfizer-BioNTech Vaccine Developer Says People Will Need Third COVID Shot & One Every Year



Έρχονται καλύτερα εμβόλια για τον Covid λέει επικεφαλής επιστήμονας του Π Ο Υ

https://youtu.be/R8-OpwR97Us



Η Κύπρος στα χνάρια του Ισραήλ

https://oaskhths.blogspot.com/2021/04/blog-post_83.html



8,430 DEAD & 354,177 Injuries: European Database Of Adverse Drug Reactions For COVID-19 ‘Vaccines’



Europe: 19,916 ‘Eye Disorders’ Including Blindness Following COVID Vaccines



ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ - "1500 μ.Χ." (KOSTIS CHAROKOPOS-"1500 A. D.") Official video 4k Κι αφού “οι ειδικοί” μπορούν να παραλλάσουν την Ανάσταση τότε φυσικά και δεν θα ήταν πρέπον το Αγιο Φως να μείνει απαράλλαχτο, το οποίο πλέον είναι...καλά κατάλαβες, το μπόλι! Και μπήκαμε στην αρχή αυτού που πανηγυρίζουν σαν έξοδο αλλά δεν είναι τίποτ’άλλο από την προσπάθεια τους να στήσουν μια νέα εποχή αντανθρωπισμου μέσω σφραγίσματος, ελέγχων και περιορισμών ακόμα και στα πιο στοιχειώδη. Όπως και να’χει εμείς πρέπει να παραμένουμε πολύ μάχιμοι αρα απόλυτα υπακουοι για να μην εξαναγκάσουμε τον Κούλη να μας υποχρεώσει να εμβολιαστούμε. Γι’αυτό και ο τελευταίος μας έδωσε τελευταία διορία ως το Σεπτέμβριο να κάνουμε το εμβόλιο μια κι έξω πριν κάνουμε τα επόμενα.Αλλά μαζί με την εκτόξευση των τεστ τα οποία παρέχουν μια εξαιρετική αφορμή για να συντηρείται η εντυπωση ότι κυκλοφορεί ο ιός πρέπει να έχουμε και καινούρια επεισόδια, γιατί με τις ίδιες μεταλλάξεις όλη την ώρα χάνεται η ακροαματικότητα. Οπότε πλέον μετά το Χόλιγουντ συντονιστήκαμε στο Μπόλιγουντ της Ινδίας για τη νεα μετάλλαξη όπου τα περιπολικά εκτός από το να προστατεύουν αποστολές με εκτυπωμένα χαρτάκια υπερπολλαπλάσιας αξίας του κόστους παραγωγής τους τώρα ακολουθούν και τάνκερ με οξυγόνο! Να δεις που στο τέλος με οξυγόνο θα πληρώνει.Παράλληλα εκτος του γενικότερου δελτίου θυμάτων αυτών των τρομερών σκευασμάτων εστιάσαμε στα χιλιάδες προβλήματα που έχουν καταγραφεί στα μάτια και στα γυναικολογικά, ζητήματα στα οποία λίγοι αναφέρονται περιοριζόμενοι στις θρομβώσεις. Κι ενώ πλέον δείχνουν και δηλώνουν Ποιός τους ενοχλεί πάνω από το κάθε τι, ομοίως κι εμεις ξέρουμε πως Αυτός είναι υπεράνω όλων πράγμα που συνεπάγεται ότι, όπως κι αν δείχνουν τα πράγματα εξωτερικά, ο δρόμος Του είναι ασφαλής.Επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzelΦίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ Όλοι οι Σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/oi-anelpides-yposxeseis-gia-mia-pseudaisthisi-eleutherias ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. https://youtu.be/lWXj5fUo96o Rocky III • Eye of the Tiger • Survivor https://youtu.be/ERT_7u5L0dc Απίστευτοι: Απαγορεύεται για Ανάσταση αλλά «μπορείτε να πάτε για… εμβόλιο στο χωριό» λέει τώρα ο Μ.Θεμιστοκλέους https://zografounews.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/2021-04-29/%ce%b1%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/ Ν. Σύψας: Το καλοκαίρι του 2022 θα λάβει τέλος η πανδημία https://www.capital.gr/epikairotita/3541566/n-supsas-to-kalokairi-tou-2022-tha-labei-telos-i-pandimia COVID-19: Bill Gates hopeful world 'completely back to normal' by end of 2022 - and vaccine sharing to ramp up https://news.sky.com/story/covid-19-bill-gates-hopeful-world-completely-back-to-normal-by-end-of-2022-and-vaccine-sharing-to-ramp-up-12285840 Κορονοϊός: Η ινδική μετάλλαξη έφτασε και στην Αθήνα – Νόσησε 33χρονηΙνδία-κορωνοϊός: Στην ουρά με τις ώρες για οξυγόνο | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 1/5/2021 | OPEN TV https://youtu.be/-U-ArdX7GWQ Αναφορά από τις Ινδίες https://www.facebook.com/100001172637182/videos/3835826826466367/ India Covid: Patients dying without oxygen amid Delhi surge https://www.bbc.com/news/56876695 Mε "πάσα" Σρόιτερ: "Yποχρεωτικός eμβολιασμός και μέτρα που θα μείνουν" (22-4-21)Pfizer-BioNTech Vaccine Developer Says People Will Need Third COVID Shot & One Every Year https://www.collective-evolution.com/2021/04/23/pfizer-biontech-vaccine-developer-says-people-will-need-third-covid-shot-one-every-year/ Έρχονται καλύτερα εμβόλια για τον Covid λέει επικεφαλής επιστήμονας του Π Ο ΥΗ Κύπρος στα χνάρια του Ισραήλ8,430 DEAD & 354,177 Injuries: European Database Of Adverse Drug Reactions For COVID-19 ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/05/european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines.html Europe: 19,916 ‘Eye Disorders’ Including Blindness Following COVID Vaccines https://humansarefree.com/2021/05/eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccines.html ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ - "1500 μ.Χ." (KOSTIS CHAROKOPOS-"1500 A. D.") Official video 4k https://youtu.be/RQHPXH232Rw Keywords vaccinesanalysisconspiracyglobalizationcoronavirusplandemic

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