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ΟΙ ΑΝΕΛΠΙΔΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
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1011 views • May 04, 2021
Κι αφού “οι ειδικοί” μπορούν να παραλλάσουν την Ανάσταση τότε φυσικά και δεν θα ήταν πρέπον το Αγιο Φως να μείνει απαράλλαχτο, το οποίο πλέον είναι...καλά κατάλαβες, το μπόλι! Και μπήκαμε στην αρχή αυτού που πανηγυρίζουν σαν έξοδο αλλά δεν είναι τίποτ’άλλο από την προσπάθεια τους να στήσουν μια νέα εποχή αντανθρωπισμου μέσω σφραγίσματος, ελέγχων και περιορισμών ακόμα και στα πιο στοιχειώδη. Όπως και να’χει εμείς πρέπει να παραμένουμε πολύ μάχιμοι αρα απόλυτα υπακουοι για να μην εξαναγκάσουμε τον Κούλη να μας υποχρεώσει να εμβολιαστούμε. Γι’αυτό και ο τελευταίος μας έδωσε τελευταία διορία ως το Σεπτέμβριο να κάνουμε το εμβόλιο μια κι έξω πριν κάνουμε τα επόμενα.
Αλλά μαζί με την εκτόξευση των τεστ τα οποία παρέχουν μια εξαιρετική αφορμή για να συντηρείται η εντυπωση ότι κυκλοφορεί ο ιός πρέπει να έχουμε και καινούρια επεισόδια, γιατί με τις ίδιες μεταλλάξεις όλη την ώρα χάνεται η ακροαματικότητα. Οπότε πλέον μετά το Χόλιγουντ συντονιστήκαμε στο Μπόλιγουντ της Ινδίας για τη νεα μετάλλαξη όπου τα περιπολικά εκτός από το να προστατεύουν αποστολές με εκτυπωμένα χαρτάκια υπερπολλαπλάσιας αξίας του κόστους παραγωγής τους τώρα ακολουθούν και τάνκερ με οξυγόνο! Να δεις που στο τέλος με οξυγόνο θα πληρώνει.
Παράλληλα εκτος του γενικότερου δελτίου θυμάτων αυτών των τρομερών σκευασμάτων εστιάσαμε στα χιλιάδες προβλήματα που έχουν καταγραφεί στα μάτια και στα γυναικολογικά, ζητήματα στα οποία λίγοι αναφέρονται περιοριζόμενοι στις θρομβώσεις. Κι ενώ πλέον δείχνουν και δηλώνουν Ποιός τους ενοχλεί πάνω από το κάθε τι, ομοίως κι εμεις ξέρουμε πως Αυτός είναι υπεράνω όλων πράγμα που συνεπάγεται ότι, όπως κι αν δείχνουν τα πράγματα εξωτερικά, ο δρόμος Του είναι ασφαλής.
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ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. https://youtu.be/lWXj5fUo96o
Rocky III • Eye of the Tiger • Survivor https://youtu.be/ERT_7u5L0dc
Απίστευτοι: Απαγορεύεται για Ανάσταση αλλά «μπορείτε να πάτε για… εμβόλιο στο χωριό» λέει τώρα ο Μ.Θεμιστοκλέους https://zografounews.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/2021-04-29/%ce%b1%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/
Ν. Σύψας: Το καλοκαίρι του 2022 θα λάβει τέλος η πανδημία https://www.capital.gr/epikairotita/3541566/n-supsas-to-kalokairi-tou-2022-tha-labei-telos-i-pandimia
COVID-19: Bill Gates hopeful world 'completely back to normal' by end of 2022 - and vaccine sharing to ramp up https://news.sky.com/story/covid-19-bill-gates-hopeful-world-completely-back-to-normal-by-end-of-2022-and-vaccine-sharing-to-ramp-up-12285840
Κορονοϊός: Η ινδική μετάλλαξη έφτασε και στην Αθήνα – Νόσησε 33χρονη
https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-i-indiki-metallaksi-eftase-kai-stin-athina-nosise-33xroni/3271148/
Ινδία-κορωνοϊός: Στην ουρά με τις ώρες για οξυγόνο | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 1/5/2021 | OPEN TV https://youtu.be/-U-ArdX7GWQ
Αναφορά από τις Ινδίες https://www.facebook.com/100001172637182/videos/3835826826466367/
India Covid: Patients dying without oxygen amid Delhi surge https://www.bbc.com/news/56876695
Mε "πάσα" Σρόιτερ: "Yποχρεωτικός eμβολιασμός και μέτρα που θα μείνουν" (22-4-21)
https://youtu.be/EQAIZ3ureTA
Pfizer-BioNTech Vaccine Developer Says People Will Need Third COVID Shot & One Every Year https://www.collective-evolution.com/2021/04/23/pfizer-biontech-vaccine-developer-says-people-will-need-third-covid-shot-one-every-year/
Έρχονται καλύτερα εμβόλια για τον Covid λέει επικεφαλής επιστήμονας του Π Ο Υ
https://youtu.be/R8-OpwR97Us
Η Κύπρος στα χνάρια του Ισραήλ
https://oaskhths.blogspot.com/2021/04/blog-post_83.html
8,430 DEAD & 354,177 Injuries: European Database Of Adverse Drug Reactions For COVID-19 ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/05/european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines.html
Europe: 19,916 ‘Eye Disorders’ Including Blindness Following COVID Vaccines https://humansarefree.com/2021/05/eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccines.html
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ - "1500 μ.Χ." (KOSTIS CHAROKOPOS-"1500 A. D.") Official video 4k https://youtu.be/RQHPXH232Rw
Αλλά μαζί με την εκτόξευση των τεστ τα οποία παρέχουν μια εξαιρετική αφορμή για να συντηρείται η εντυπωση ότι κυκλοφορεί ο ιός πρέπει να έχουμε και καινούρια επεισόδια, γιατί με τις ίδιες μεταλλάξεις όλη την ώρα χάνεται η ακροαματικότητα. Οπότε πλέον μετά το Χόλιγουντ συντονιστήκαμε στο Μπόλιγουντ της Ινδίας για τη νεα μετάλλαξη όπου τα περιπολικά εκτός από το να προστατεύουν αποστολές με εκτυπωμένα χαρτάκια υπερπολλαπλάσιας αξίας του κόστους παραγωγής τους τώρα ακολουθούν και τάνκερ με οξυγόνο! Να δεις που στο τέλος με οξυγόνο θα πληρώνει.
Παράλληλα εκτος του γενικότερου δελτίου θυμάτων αυτών των τρομερών σκευασμάτων εστιάσαμε στα χιλιάδες προβλήματα που έχουν καταγραφεί στα μάτια και στα γυναικολογικά, ζητήματα στα οποία λίγοι αναφέρονται περιοριζόμενοι στις θρομβώσεις. Κι ενώ πλέον δείχνουν και δηλώνουν Ποιός τους ενοχλεί πάνω από το κάθε τι, ομοίως κι εμεις ξέρουμε πως Αυτός είναι υπεράνω όλων πράγμα που συνεπάγεται ότι, όπως κι αν δείχνουν τα πράγματα εξωτερικά, ο δρόμος Του είναι ασφαλής.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι Σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/oi-anelpides-yposxeseis-gia-mia-pseudaisthisi-eleutherias
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. https://youtu.be/lWXj5fUo96o
Rocky III • Eye of the Tiger • Survivor https://youtu.be/ERT_7u5L0dc
Απίστευτοι: Απαγορεύεται για Ανάσταση αλλά «μπορείτε να πάτε για… εμβόλιο στο χωριό» λέει τώρα ο Μ.Θεμιστοκλέους https://zografounews.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/2021-04-29/%ce%b1%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/
Ν. Σύψας: Το καλοκαίρι του 2022 θα λάβει τέλος η πανδημία https://www.capital.gr/epikairotita/3541566/n-supsas-to-kalokairi-tou-2022-tha-labei-telos-i-pandimia
COVID-19: Bill Gates hopeful world 'completely back to normal' by end of 2022 - and vaccine sharing to ramp up https://news.sky.com/story/covid-19-bill-gates-hopeful-world-completely-back-to-normal-by-end-of-2022-and-vaccine-sharing-to-ramp-up-12285840
Κορονοϊός: Η ινδική μετάλλαξη έφτασε και στην Αθήνα – Νόσησε 33χρονη
https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-i-indiki-metallaksi-eftase-kai-stin-athina-nosise-33xroni/3271148/
Ινδία-κορωνοϊός: Στην ουρά με τις ώρες για οξυγόνο | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 1/5/2021 | OPEN TV https://youtu.be/-U-ArdX7GWQ
Αναφορά από τις Ινδίες https://www.facebook.com/100001172637182/videos/3835826826466367/
India Covid: Patients dying without oxygen amid Delhi surge https://www.bbc.com/news/56876695
Mε "πάσα" Σρόιτερ: "Yποχρεωτικός eμβολιασμός και μέτρα που θα μείνουν" (22-4-21)
https://youtu.be/EQAIZ3ureTA
Pfizer-BioNTech Vaccine Developer Says People Will Need Third COVID Shot & One Every Year https://www.collective-evolution.com/2021/04/23/pfizer-biontech-vaccine-developer-says-people-will-need-third-covid-shot-one-every-year/
Έρχονται καλύτερα εμβόλια για τον Covid λέει επικεφαλής επιστήμονας του Π Ο Υ
https://youtu.be/R8-OpwR97Us
Η Κύπρος στα χνάρια του Ισραήλ
https://oaskhths.blogspot.com/2021/04/blog-post_83.html
8,430 DEAD & 354,177 Injuries: European Database Of Adverse Drug Reactions For COVID-19 ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/05/european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines.html
Europe: 19,916 ‘Eye Disorders’ Including Blindness Following COVID Vaccines https://humansarefree.com/2021/05/eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccines.html
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ - "1500 μ.Χ." (KOSTIS CHAROKOPOS-"1500 A. D.") Official video 4k https://youtu.be/RQHPXH232Rw
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