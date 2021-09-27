Dr Sunetra Gupta, ce "vaccin" n'arrête pas la transmission et son utilisation est inacceptable

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.Le Dr Sunetra Gupta, professeur d'épidémiologie à l'Université d'Oxford dénonce le fait que les enfants aient été utilisés comme un moyen de servir les intérêts d'autres personnes ou de la société et que leur vaccination est inacceptable. Elle ne pourrait être justifiée que si elle présentait un grand avantage, mais ce n'est pas le cas avec les vaccins Covid-19 qui ne représentent que des risques pour eux.Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé