Интервью Красному ТВ, часть 3 (20.11.15)

Интервью Игоря Ивановича Стрелкова открытому творческому проекту "Красное ТВ", объединяющему здоровые оппозиционные силы.



В третьей части - ответы Игоря Ивановича на вопросы:

- Как менялась численность подразделения в период боёв в Славянске? (каков был моральный дух?)

- Изменилось ли что-то после того, как Вам удалось сохранить боеспособность подразделения и отойти в Донецк?

- На что вы надеялись и к чему готовились, организовывая оборону города?

- Что удалось сделать за 4 месяца?

- Как менялось настроение людей?

- Было ли построено взаимодействие с подразделениями в ЛНР?

- Что произошло в августе, когда 14-го числа и Вы и Болотов ушли со своих постов?

- Чем Вы занялись в России?

- С какими неожиданными сложностями Вы столкнулись?

- Была ли поддержка, о который Вы и не подозревали?

- Для чего было организованно движение «Новороссия»?

- В чём нуждаются сейчас республики?

- Какой путь построения общества приемлем для жителей республик?

- Есть ли будущее у страны под названием Новороссия?