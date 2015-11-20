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Интервью Красному ТВ, часть 3 (20.11.15)
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16 views • May 20, 2022
Интервью Игоря Ивановича Стрелкова открытому творческому проекту "Красное ТВ", объединяющему здоровые оппозиционные силы.
В третьей части - ответы Игоря Ивановича на вопросы:
- Как менялась численность подразделения в период боёв в Славянске? (каков был моральный дух?)
- Изменилось ли что-то после того, как Вам удалось сохранить боеспособность подразделения и отойти в Донецк?
- На что вы надеялись и к чему готовились, организовывая оборону города?
- Что удалось сделать за 4 месяца?
- Как менялось настроение людей?
- Было ли построено взаимодействие с подразделениями в ЛНР?
- Что произошло в августе, когда 14-го числа и Вы и Болотов ушли со своих постов?
- Чем Вы занялись в России?
- С какими неожиданными сложностями Вы столкнулись?
- Была ли поддержка, о который Вы и не подозревали?
- Для чего было организованно движение «Новороссия»?
- В чём нуждаются сейчас республики?
- Какой путь построения общества приемлем для жителей республик?
- Есть ли будущее у страны под названием Новороссия?
В третьей части - ответы Игоря Ивановича на вопросы:
- Как менялась численность подразделения в период боёв в Славянске? (каков был моральный дух?)
- Изменилось ли что-то после того, как Вам удалось сохранить боеспособность подразделения и отойти в Донецк?
- На что вы надеялись и к чему готовились, организовывая оборону города?
- Что удалось сделать за 4 месяца?
- Как менялось настроение людей?
- Было ли построено взаимодействие с подразделениями в ЛНР?
- Что произошло в августе, когда 14-го числа и Вы и Болотов ушли со своих постов?
- Чем Вы занялись в России?
- С какими неожиданными сложностями Вы столкнулись?
- Была ли поддержка, о который Вы и не подозревали?
- Для чего было организованно движение «Новороссия»?
- В чём нуждаются сейчас республики?
- Какой путь построения общества приемлем для жителей республик?
- Есть ли будущее у страны под названием Новороссия?
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