ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ

angelokarageorgos 288 followers Follow 7 Share Add to... Share Report

763 views • March 25, 2021





Διότι παράλληλα κιόλας έχουν εξαπολυθεί μαζικά οι δημοσιοκάφροι να συντηρούν κανονικά την προσομοίωση της πανδημίας με το πρόβλημα ότι παραλογίζονται και φάσκουν και αντιφάσκουν άμεσα πλέον. Όπως για παράδειγμα κατηγορώντας αυτούς που δεν θέλουν να μπολιαστούν ότι μεταδίδουν τον ιό που οι ίδιοι λένε στους μπολιασμένους να προσέχουν μη μεταδώσουν. Για την ώρα παρατηρούμε στον κόσμο και στη χώρα μας τις διαφόρων ειδών ψυχολογικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για να ψωνίσουμε το σάπιο φρούτο τους.



Όμως αναρωτιέμαι, μπορεί να μαζευτεί πλέον η ανθρωπότητα, η Zωή, τώρα που η άνοιξη μπήκε, όλη η φύση αρχίζει και ξυπνά με φως, χρώματα και μυρωδιές. Και μέσα σε αυτά ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται το απόλυτο ξεμπροστιάσμα κάθε επίσημης εξουσίας και θεσμού. Συνεπώς θα έλεγα και η αφορμή για αναγνώριση μέσα μας πώς αυτό το μαύρο σύστημα μας έκρυψε όχι μόνο το τι είμαστε αλλά και ακόμα και την ιδέα της εξερεύνησης αυτού αφήνοντας μας χωρίς άμυνες αλλά και ικανότητες να δράσουμε ανεξάρτητα από αυτό και τους λαγούς του.



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Οι ήρωες του 21 ζωντανεύουν με την βοήθεια της τεχνολογίας.

https://youtu.be/2zHJD3fnnPk



Στο βίντεο υπάρχουν τα ηχητικά κομμάτια :

Να 'τανε το 21 :

https://youtu.be/P6oxQdDfYIs​



Θούριος :

https://youtu.be/Vs1aN_5NC6c



Ξεσηκωμός την 25η Μαρτίου: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

https://hellasnow.com/%ce%be%ce%b5%cf%83%ce%b7%ce%ba%cf%89%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-25%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5/



Πρόβα παρέλασης - Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας

https://www.amna.gr/home/article/538840/Proba-parelasis---Perissoteroi-apo-4000-astunomikoi-sta-metra-asfaleias-gia-tin-parelasi-tis-25is-Martiou-kai-tin-ekdilosi-sti-nea-Ethniki-Pinakothiki



Miami Beach Police Fire Pellets to Control Spring Break Crowds

https://www.wsj.com/video/miami-beach-police-fire-pellets-to-control-spring-break-crowds/D6967B49-7DF5-45A1-BA88-519D0D94E7C0.html



Σκάνδαλο: Αρνητές του εμβολίου οι μισοί νοσηλευτές της χώρας

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/skandalo-arnites-tou-emboliou-oi-misoi-nosileutes-tis-xoras---den-exoun-emboliastei/



Πατέρας γιατρός έχασε τον 23χρονο φοιτητή γιο του – Θρομβωση μετά το AstraZeneca

https://slpress.gr/snews/pateras-giatros-echase-ton-23chrono-foititi-gio-toy-thromvosi-meta-to-astrazeneca/



Docente morta quattro giorni dopo il vaccino: chi era Annamaria Mantile

https://amp.napolitoday.it/cronaca/covid-morta-annamaria-mantile-chi-era.html



Italy launches manslaughter case after AstraZeneca’s coronavirus vaccine kills teacher

https://www.naturalnews.com/2021-03-18-italy-manslaughter-case-astrazeneca-coronavirus-vaccine-death.html



Κορονοϊός: Θρήνος στη Φθιώτιδα – Πέθανε μητέρα δύο παιδιών

https://www.tromaktiko.gr/401162/koronoios-thrinos-sti-fthiotida-pethane-mitera-duo-paidion/



Ιταλία. Δεν θα λαμβάνουν μισθό οι υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν- Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση στο Ισραήλ ...

http://www.mixanitouxronou.gr/italia-den-tha-lamvanoyn-mistho-oi-ygeionomikoi-poy-arnoyntai-na-emvoliastoyn/



In precedent, court rules school can bar unvaccinated, untested worker

https://www.timesofisrael.com/in-precedent-court-rules-school-can-bar-unvaccinated-untested-worker/



Δεν το πρόσεξε κανείς; Η δήλωση που πέρασε στα ψιλά | Rantar

https://youtu.be/G6snRhiPQhE



«Και στα δικά μας» είπαν για το Ισραήλ!!! Πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπεις σε εστιατόριο

https://youtu.be/Y7rEH1G7N1k



Δηλώσεις Υποταγής Διαμαντίδη και Παπαλουκά

https://twitter.com/Vkikilias/status/1373014932460036103



ALL AROUND THE WORLD ANTI LOCKDOWN PROTESTS / Hugo Talks

https://youtu.be/NX8TTAuMEXw



"DANSER ENCORE" - Flashmob - Gare du Nord - 4 Mars 2021

https://youtu.be/Gq9qFvoMKaY Στην τόσο γιορτινή ετούτη μέρα για την Ελλάδα μας αυτοί όχι μόνο το έκαναν σοου για ανθρωποπαρουσίες αλλά το κυριότερο ειναι πως μετέτρεψαν την Αθήνα σε φρούριο λες και απειλούμαστε από κανέναν άλλον πέραν αυτών των ιδίων και φυσικά του συστήματος που υπηρετούν. Aλλά πώς είναι δυνατόν αυτοί που δρουν συντονισμένα για να μας σβήσουν από το χάρτη και μάχονται το νατιβισμό να έχουν κάποια πρόθεση να τιμήσουν την πατρίδα μας.Διότι παράλληλα κιόλας έχουν εξαπολυθεί μαζικά οι δημοσιοκάφροι να συντηρούν κανονικά την προσομοίωση της πανδημίας με το πρόβλημα ότι παραλογίζονται και φάσκουν και αντιφάσκουν άμεσα πλέον. Όπως για παράδειγμα κατηγορώντας αυτούς που δεν θέλουν να μπολιαστούν ότι μεταδίδουν τον ιό που οι ίδιοι λένε στους μπολιασμένους να προσέχουν μη μεταδώσουν. Για την ώρα παρατηρούμε στον κόσμο και στη χώρα μας τις διαφόρων ειδών ψυχολογικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για να ψωνίσουμε το σάπιο φρούτο τους.Όμως αναρωτιέμαι, μπορεί να μαζευτεί πλέον η ανθρωπότητα, η Zωή, τώρα που η άνοιξη μπήκε, όλη η φύση αρχίζει και ξυπνά με φως, χρώματα και μυρωδιές. Και μέσα σε αυτά ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται το απόλυτο ξεμπροστιάσμα κάθε επίσημης εξουσίας και θεσμού. Συνεπώς θα έλεγα και η αφορμή για αναγνώριση μέσα μας πώς αυτό το μαύρο σύστημα μας έκρυψε όχι μόνο το τι είμαστε αλλά και ακόμα και την ιδέα της εξερεύνησης αυτού αφήνοντας μας χωρίς άμυνες αλλά και ικανότητες να δράσουμε ανεξάρτητα από αυτό και τους λαγούς του.Για επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο:Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook GroupΚανάλι Telegram:https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook:Κανάλι στο Odysee. com:Κανάλι Brighteon:Λογαριασμός Mewe:Spotify:Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώΟι ήρωες του 21 ζωντανεύουν με την βοήθεια της τεχνολογίας.Στο βίντεο υπάρχουν τα ηχητικά κομμάτια :Να 'τανε το 21 :Θούριος :Ξεσηκωμός την 25η Μαρτίου: Κινητοποιήσεις σε όλη την ΕλλάδαΠρόβα παρέλασης - Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείαςMiami Beach Police Fire Pellets to Control Spring Break CrowdsΣκάνδαλο: Αρνητές του εμβολίου οι μισοί νοσηλευτές της χώραςΠατέρας γιατρός έχασε τον 23χρονο φοιτητή γιο του – Θρομβωση μετά το AstraZenecaDocente morta quattro giorni dopo il vaccino: chi era Annamaria MantileItaly launches manslaughter case after AstraZeneca’s coronavirus vaccine kills teacherΚορονοϊός: Θρήνος στη Φθιώτιδα – Πέθανε μητέρα δύο παιδιώνΙταλία. Δεν θα λαμβάνουν μισθό οι υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν- Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση στο Ισραήλ ...In precedent, court rules school can bar unvaccinated, untested workerΔεν το πρόσεξε κανείς; Η δήλωση που πέρασε στα ψιλά | Rantar«Και στα δικά μας» είπαν για το Ισραήλ!!! Πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπεις σε εστιατόριοΔηλώσεις Υποταγής Διαμαντίδη και ΠαπαλουκάALL AROUND THE WORLD ANTI LOCKDOWN PROTESTS / Hugo Talks"DANSER ENCORE" - Flashmob - Gare du Nord - 4 Mars 2021 Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus

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