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ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ
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763 views • March 25, 2021
Στην τόσο γιορτινή ετούτη μέρα για την Ελλάδα μας αυτοί όχι μόνο το έκαναν σοου για ανθρωποπαρουσίες αλλά το κυριότερο ειναι πως μετέτρεψαν την Αθήνα σε φρούριο λες και απειλούμαστε από κανέναν άλλον πέραν αυτών των ιδίων και φυσικά του συστήματος που υπηρετούν. Aλλά πώς είναι δυνατόν αυτοί που δρουν συντονισμένα για να μας σβήσουν από το χάρτη και μάχονται το νατιβισμό να έχουν κάποια πρόθεση να τιμήσουν την πατρίδα μας.
Διότι παράλληλα κιόλας έχουν εξαπολυθεί μαζικά οι δημοσιοκάφροι να συντηρούν κανονικά την προσομοίωση της πανδημίας με το πρόβλημα ότι παραλογίζονται και φάσκουν και αντιφάσκουν άμεσα πλέον. Όπως για παράδειγμα κατηγορώντας αυτούς που δεν θέλουν να μπολιαστούν ότι μεταδίδουν τον ιό που οι ίδιοι λένε στους μπολιασμένους να προσέχουν μη μεταδώσουν. Για την ώρα παρατηρούμε στον κόσμο και στη χώρα μας τις διαφόρων ειδών ψυχολογικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για να ψωνίσουμε το σάπιο φρούτο τους.
Όμως αναρωτιέμαι, μπορεί να μαζευτεί πλέον η ανθρωπότητα, η Zωή, τώρα που η άνοιξη μπήκε, όλη η φύση αρχίζει και ξυπνά με φως, χρώματα και μυρωδιές. Και μέσα σε αυτά ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται το απόλυτο ξεμπροστιάσμα κάθε επίσημης εξουσίας και θεσμού. Συνεπώς θα έλεγα και η αφορμή για αναγνώριση μέσα μας πώς αυτό το μαύρο σύστημα μας έκρυψε όχι μόνο το τι είμαστε αλλά και ακόμα και την ιδέα της εξερεύνησης αυτού αφήνοντας μας χωρίς άμυνες αλλά και ικανότητες να δράσουμε ανεξάρτητα από αυτό και τους λαγούς του.
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Οι ήρωες του 21 ζωντανεύουν με την βοήθεια της τεχνολογίας.
https://youtu.be/2zHJD3fnnPk
Στο βίντεο υπάρχουν τα ηχητικά κομμάτια :
Να 'τανε το 21 :
https://youtu.be/P6oxQdDfYIs
Θούριος :
https://youtu.be/Vs1aN_5NC6c
Ξεσηκωμός την 25η Μαρτίου: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα
https://hellasnow.com/%ce%be%ce%b5%cf%83%ce%b7%ce%ba%cf%89%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-25%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5/
Πρόβα παρέλασης - Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας
https://www.amna.gr/home/article/538840/Proba-parelasis---Perissoteroi-apo-4000-astunomikoi-sta-metra-asfaleias-gia-tin-parelasi-tis-25is-Martiou-kai-tin-ekdilosi-sti-nea-Ethniki-Pinakothiki
Miami Beach Police Fire Pellets to Control Spring Break Crowds
https://www.wsj.com/video/miami-beach-police-fire-pellets-to-control-spring-break-crowds/D6967B49-7DF5-45A1-BA88-519D0D94E7C0.html
Σκάνδαλο: Αρνητές του εμβολίου οι μισοί νοσηλευτές της χώρας
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/skandalo-arnites-tou-emboliou-oi-misoi-nosileutes-tis-xoras---den-exoun-emboliastei/
Πατέρας γιατρός έχασε τον 23χρονο φοιτητή γιο του – Θρομβωση μετά το AstraZeneca
https://slpress.gr/snews/pateras-giatros-echase-ton-23chrono-foititi-gio-toy-thromvosi-meta-to-astrazeneca/
Docente morta quattro giorni dopo il vaccino: chi era Annamaria Mantile
https://amp.napolitoday.it/cronaca/covid-morta-annamaria-mantile-chi-era.html
Italy launches manslaughter case after AstraZeneca’s coronavirus vaccine kills teacher
https://www.naturalnews.com/2021-03-18-italy-manslaughter-case-astrazeneca-coronavirus-vaccine-death.html
Κορονοϊός: Θρήνος στη Φθιώτιδα – Πέθανε μητέρα δύο παιδιών
https://www.tromaktiko.gr/401162/koronoios-thrinos-sti-fthiotida-pethane-mitera-duo-paidion/
Ιταλία. Δεν θα λαμβάνουν μισθό οι υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν- Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση στο Ισραήλ ...
http://www.mixanitouxronou.gr/italia-den-tha-lamvanoyn-mistho-oi-ygeionomikoi-poy-arnoyntai-na-emvoliastoyn/
In precedent, court rules school can bar unvaccinated, untested worker
https://www.timesofisrael.com/in-precedent-court-rules-school-can-bar-unvaccinated-untested-worker/
Δεν το πρόσεξε κανείς; Η δήλωση που πέρασε στα ψιλά | Rantar
https://youtu.be/G6snRhiPQhE
«Και στα δικά μας» είπαν για το Ισραήλ!!! Πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπεις σε εστιατόριο
https://youtu.be/Y7rEH1G7N1k
Δηλώσεις Υποταγής Διαμαντίδη και Παπαλουκά
https://twitter.com/Vkikilias/status/1373014932460036103
ALL AROUND THE WORLD ANTI LOCKDOWN PROTESTS / Hugo Talks
https://youtu.be/NX8TTAuMEXw
"DANSER ENCORE" - Flashmob - Gare du Nord - 4 Mars 2021
https://youtu.be/Gq9qFvoMKaY
Διότι παράλληλα κιόλας έχουν εξαπολυθεί μαζικά οι δημοσιοκάφροι να συντηρούν κανονικά την προσομοίωση της πανδημίας με το πρόβλημα ότι παραλογίζονται και φάσκουν και αντιφάσκουν άμεσα πλέον. Όπως για παράδειγμα κατηγορώντας αυτούς που δεν θέλουν να μπολιαστούν ότι μεταδίδουν τον ιό που οι ίδιοι λένε στους μπολιασμένους να προσέχουν μη μεταδώσουν. Για την ώρα παρατηρούμε στον κόσμο και στη χώρα μας τις διαφόρων ειδών ψυχολογικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για να ψωνίσουμε το σάπιο φρούτο τους.
Όμως αναρωτιέμαι, μπορεί να μαζευτεί πλέον η ανθρωπότητα, η Zωή, τώρα που η άνοιξη μπήκε, όλη η φύση αρχίζει και ξυπνά με φως, χρώματα και μυρωδιές. Και μέσα σε αυτά ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται το απόλυτο ξεμπροστιάσμα κάθε επίσημης εξουσίας και θεσμού. Συνεπώς θα έλεγα και η αφορμή για αναγνώριση μέσα μας πώς αυτό το μαύρο σύστημα μας έκρυψε όχι μόνο το τι είμαστε αλλά και ακόμα και την ιδέα της εξερεύνησης αυτού αφήνοντας μας χωρίς άμυνες αλλά και ικανότητες να δράσουμε ανεξάρτητα από αυτό και τους λαγούς του.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group
https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com:
https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/sta-xeria-tous-tha-meinei-i-kauti-patata
Οι ήρωες του 21 ζωντανεύουν με την βοήθεια της τεχνολογίας.
https://youtu.be/2zHJD3fnnPk
Στο βίντεο υπάρχουν τα ηχητικά κομμάτια :
Να 'τανε το 21 :
https://youtu.be/P6oxQdDfYIs
Θούριος :
https://youtu.be/Vs1aN_5NC6c
Ξεσηκωμός την 25η Μαρτίου: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα
https://hellasnow.com/%ce%be%ce%b5%cf%83%ce%b7%ce%ba%cf%89%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-25%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5/
Πρόβα παρέλασης - Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας
https://www.amna.gr/home/article/538840/Proba-parelasis---Perissoteroi-apo-4000-astunomikoi-sta-metra-asfaleias-gia-tin-parelasi-tis-25is-Martiou-kai-tin-ekdilosi-sti-nea-Ethniki-Pinakothiki
Miami Beach Police Fire Pellets to Control Spring Break Crowds
https://www.wsj.com/video/miami-beach-police-fire-pellets-to-control-spring-break-crowds/D6967B49-7DF5-45A1-BA88-519D0D94E7C0.html
Σκάνδαλο: Αρνητές του εμβολίου οι μισοί νοσηλευτές της χώρας
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/skandalo-arnites-tou-emboliou-oi-misoi-nosileutes-tis-xoras---den-exoun-emboliastei/
Πατέρας γιατρός έχασε τον 23χρονο φοιτητή γιο του – Θρομβωση μετά το AstraZeneca
https://slpress.gr/snews/pateras-giatros-echase-ton-23chrono-foititi-gio-toy-thromvosi-meta-to-astrazeneca/
Docente morta quattro giorni dopo il vaccino: chi era Annamaria Mantile
https://amp.napolitoday.it/cronaca/covid-morta-annamaria-mantile-chi-era.html
Italy launches manslaughter case after AstraZeneca’s coronavirus vaccine kills teacher
https://www.naturalnews.com/2021-03-18-italy-manslaughter-case-astrazeneca-coronavirus-vaccine-death.html
Κορονοϊός: Θρήνος στη Φθιώτιδα – Πέθανε μητέρα δύο παιδιών
https://www.tromaktiko.gr/401162/koronoios-thrinos-sti-fthiotida-pethane-mitera-duo-paidion/
Ιταλία. Δεν θα λαμβάνουν μισθό οι υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν- Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση στο Ισραήλ ...
http://www.mixanitouxronou.gr/italia-den-tha-lamvanoyn-mistho-oi-ygeionomikoi-poy-arnoyntai-na-emvoliastoyn/
In precedent, court rules school can bar unvaccinated, untested worker
https://www.timesofisrael.com/in-precedent-court-rules-school-can-bar-unvaccinated-untested-worker/
Δεν το πρόσεξε κανείς; Η δήλωση που πέρασε στα ψιλά | Rantar
https://youtu.be/G6snRhiPQhE
«Και στα δικά μας» είπαν για το Ισραήλ!!! Πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπεις σε εστιατόριο
https://youtu.be/Y7rEH1G7N1k
Δηλώσεις Υποταγής Διαμαντίδη και Παπαλουκά
https://twitter.com/Vkikilias/status/1373014932460036103
ALL AROUND THE WORLD ANTI LOCKDOWN PROTESTS / Hugo Talks
https://youtu.be/NX8TTAuMEXw
"DANSER ENCORE" - Flashmob - Gare du Nord - 4 Mars 2021
https://youtu.be/Gq9qFvoMKaY
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