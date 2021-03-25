BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
7
Share
Report
763 views • March 25, 2021
Στην τόσο γιορτινή ετούτη μέρα για την Ελλάδα μας αυτοί όχι μόνο το έκαναν σοου για ανθρωποπαρουσίες αλλά το κυριότερο ειναι πως μετέτρεψαν την Αθήνα σε φρούριο λες και απειλούμαστε από κανέναν άλλον πέραν αυτών των ιδίων και φυσικά του συστήματος που υπηρετούν. Aλλά πώς είναι δυνατόν αυτοί που δρουν συντονισμένα για να μας σβήσουν από το χάρτη και μάχονται το νατιβισμό να έχουν κάποια πρόθεση να τιμήσουν την πατρίδα μας.

Διότι παράλληλα κιόλας έχουν εξαπολυθεί μαζικά οι δημοσιοκάφροι να συντηρούν κανονικά την προσομοίωση της πανδημίας με το πρόβλημα ότι παραλογίζονται και φάσκουν και αντιφάσκουν άμεσα πλέον. Όπως για παράδειγμα κατηγορώντας αυτούς που δεν θέλουν να μπολιαστούν ότι μεταδίδουν τον ιό που οι ίδιοι λένε στους μπολιασμένους να προσέχουν μη μεταδώσουν. Για την ώρα παρατηρούμε στον κόσμο και στη χώρα μας τις διαφόρων ειδών ψυχολογικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για να ψωνίσουμε το σάπιο φρούτο τους.

Όμως αναρωτιέμαι, μπορεί να μαζευτεί πλέον η ανθρωπότητα, η Zωή, τώρα που η άνοιξη μπήκε, όλη η φύση αρχίζει και ξυπνά με φως, χρώματα και μυρωδιές. Και μέσα σε αυτά ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται το απόλυτο ξεμπροστιάσμα κάθε επίσημης εξουσίας και θεσμού. Συνεπώς θα έλεγα και η αφορμή για αναγνώριση μέσα μας πώς αυτό το μαύρο σύστημα μας έκρυψε όχι μόνο το τι είμαστε αλλά και ακόμα και την ιδέα της εξερεύνησης αυτού αφήνοντας μας χωρίς άμυνες αλλά και ικανότητες να δράσουμε ανεξάρτητα από αυτό και τους λαγούς του.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group
https://www.facebook.com/groups/478441460227303/

Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar

Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Κανάλι στο Odysee. com:
https://odysee.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/sta-xeria-tous-tha-meinei-i-kauti-patata

Οι ήρωες του 21 ζωντανεύουν με την βοήθεια της τεχνολογίας.
https://youtu.be/2zHJD3fnnPk

Στο βίντεο υπάρχουν τα ηχητικά κομμάτια :
Να 'τανε το 21 :
https://youtu.be/P6oxQdDfYIs

Θούριος :
https://youtu.be/Vs1aN_5NC6c

Ξεσηκωμός την 25η Μαρτίου: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα
https://hellasnow.com/%ce%be%ce%b5%cf%83%ce%b7%ce%ba%cf%89%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-25%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5/

Πρόβα παρέλασης - Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας
https://www.amna.gr/home/article/538840/Proba-parelasis---Perissoteroi-apo-4000-astunomikoi-sta-metra-asfaleias-gia-tin-parelasi-tis-25is-Martiou-kai-tin-ekdilosi-sti-nea-Ethniki-Pinakothiki

Miami Beach Police Fire Pellets to Control Spring Break Crowds
https://www.wsj.com/video/miami-beach-police-fire-pellets-to-control-spring-break-crowds/D6967B49-7DF5-45A1-BA88-519D0D94E7C0.html

Σκάνδαλο: Αρνητές του εμβολίου οι μισοί νοσηλευτές της χώρας
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/skandalo-arnites-tou-emboliou-oi-misoi-nosileutes-tis-xoras---den-exoun-emboliastei/

Πατέρας γιατρός έχασε τον 23χρονο φοιτητή γιο του – Θρομβωση μετά το AstraZeneca
https://slpress.gr/snews/pateras-giatros-echase-ton-23chrono-foititi-gio-toy-thromvosi-meta-to-astrazeneca/

Docente morta quattro giorni dopo il vaccino: chi era Annamaria Mantile
https://amp.napolitoday.it/cronaca/covid-morta-annamaria-mantile-chi-era.html

Italy launches manslaughter case after AstraZeneca’s coronavirus vaccine kills teacher
https://www.naturalnews.com/2021-03-18-italy-manslaughter-case-astrazeneca-coronavirus-vaccine-death.html

Κορονοϊός: Θρήνος στη Φθιώτιδα – Πέθανε μητέρα δύο παιδιών
https://www.tromaktiko.gr/401162/koronoios-thrinos-sti-fthiotida-pethane-mitera-duo-paidion/

Ιταλία. Δεν θα λαμβάνουν μισθό οι υγειονομικοί που αρνούνται να εμβολιαστούν- Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση στο Ισραήλ ...
http://www.mixanitouxronou.gr/italia-den-tha-lamvanoyn-mistho-oi-ygeionomikoi-poy-arnoyntai-na-emvoliastoyn/

In precedent, court rules school can bar unvaccinated, untested worker
https://www.timesofisrael.com/in-precedent-court-rules-school-can-bar-unvaccinated-untested-worker/

Δεν το πρόσεξε κανείς; Η δήλωση που πέρασε στα ψιλά | Rantar
https://youtu.be/G6snRhiPQhE

«Και στα δικά μας» είπαν για το Ισραήλ!!! Πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπεις σε εστιατόριο
https://youtu.be/Y7rEH1G7N1k

Δηλώσεις Υποταγής Διαμαντίδη και Παπαλουκά
https://twitter.com/Vkikilias/status/1373014932460036103

ALL AROUND THE WORLD ANTI LOCKDOWN PROTESTS / Hugo Talks
https://youtu.be/NX8TTAuMEXw

"DANSER ENCORE" - Flashmob - Gare du Nord - 4 Mars 2021
https://youtu.be/Gq9qFvoMKaY
Keywords
vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Pentagon&#8217;s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won&#8217;t Win the War

The Pentagon’s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won’t Win the War

Mike Adams
Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Garrison Vance
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

Lance D Johnson
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy