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WHAT GOOD IS THE FBI ? THE FBI DO NOT WANT TO INVESTIGATE VOTER FRAUD; TRAITOR RICHARD PILGER NEEDS TO BE ARRESTED FOR TREASON ( IRS SCANDEL AND LOIS LERNER BF) RESIGNS; DOMINION & DNC VOTE RIGGING
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PATRIOTS HAVE 2 COMPLETELY CORRUPT CRIMINAL AGENCIES THAT WHEN THE FEDERAL GOVERNMENT IS ABOLISHED; AND IT WILL BE; THESE CRIMINAL DEPT OF JUSTICE WITH ITS COMPROMISED JUDGES WILL BE ELIMINATED AND REFORMED - WITHOUT ANY OF THE OBAMA HOLD OVER TRAITORS THAT OCCUPY THIS. THE FBI WILL BE COMPLETELY ELIMINATED.
PATRIOTS; THE FEDERAL GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON U.S. CITIZENS AND IT WILL BE UP TO PATRIOTS TO TAKE DOWN THE FBI AND SHIT-CAN IT.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it” - THOMAS JEFFERSON.
FORTIFY YOUR HOMES PATRIOTS
KILL ANY RAIDERS
NO PRISONERS
THE CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FBI ARE OUT THERE AND PATRIOTS WILL HAVE TO TELL OFFICIALS WHO WANT TO BE ELECTED.
" IF YOU DO NOT DE-FUND THE FBI AND SHIT-CAN THIS RACKETEERING FUCKING DEPARTMENT OF THE FBI - YOU WILL NOT GET ELECTED "
THIS IS A TENANT AGENDA ITEM OF THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
WE WILL TELL THE SENATE AND HOUSE CONGRESS MEMBERS THAT THEY WILL NOT BE ELECTED IF THE FBI IS NO SCRAPPED AND IMMEDIATELY WE WANT TO SEE THE FIRING OF CHRISTOPER WRAY AND INVESTIGATE HIS LINKS TO DOMINION; VOTER FRAUD; AND WE WANT COPIES OF ALL THE REPORTS TELLING THIS RICO OPERATION FOR THE LAST 6 MONTHS - THE REPORTS OF PLANNED VOTER FRAUD.
IT WILL BE JUST LIKE THE REPORTS OF MIDDLE EAST STUDENTS NOT WANTING TO KNOW HOW TO TAKE OFF OR LAND
AFTER OKLAHOMA CITY BOMBING AND THESE CRIMINALS GATHERING UP GULF WAR VET 1 MEDICAL RECORDS FOR THE PLANNED BOMBING; THE COVER UP OF THE DEMOLITION BOMBING OF WORLD TRADE CENTER 1, 2 AND 7. THE COVER UP OF BENGAHZI; THE COVER-UP OF BIDENS' PEDOPHILE CRIMINAL ACTIVITY; THE DEALS WITH THE CHINESE; THE COVER-UP OF OBAMA s COUNTERFEITING OPERATION IN HIS HOMELAND OF INDONESIA AND PRINTING OF $ 3 TRILLION; THE COVER-UP OF THE THEFT OF U.S. SOVEREIGN GOLD; THE COMPLETE WHOLE-SALE FABRICATION OF RUSSIA GATE; COVER-UP OF HILLARY CLINTON s TREASON WITH THE ILLEGAL SERVER AND TENS OF THOUSANDS OF CLASSIFIED EMAILS THAT WENT TO CHINA INTELLIGENCE; THE COVER UP OF THE MURDER OF SETH RICH.
OH, THE COVER-UP OF EPSTEIN s 700 DVD s OF BLACKMAIL TAPES SEIZED FROM WEINER s LAPTOP AND ANOTHER SET FROM JOHN MARK DOUGANs COMPUTER - AND THE FBI CAUSE A TRUELY GOOD U.S. MARINE AND PALM DALE SHERIFF TO FLEE TO RUSSIA TO GAIN POLITICAL ASYLUM FROM THE RACKETEERING CRIMINAL FBI; THE FRAUDULENT INVESTIGATION OF JUDY MIKOVITS AND FRAUDULENT REPORTS; THE COVER-UP OF CHINESE SPIES;
THE FBI COULD HAVE ARRESTED ANTHONY FAUCI 20 YEARS AGO FOR VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT.
CONSTANT ATTACKS ON THE 2nd AMENDMENT RUBY RIDGE WACO LAS VEGAS, SANDY HOOK, PARKLAND, LAS VEGAS.
PATRIOTS, GO TO THE LOCAL GUN RANGE AND GATHER UP SHELL CASINGS
WHEN BLM AND ANTIFA COME TO TOWN TAKE CARE OF THE THREAT. DO NOT CALL THE POLICE
THEY ARE NOT YOUR FRIENDS
THEY ARE NOT YOU DEFENDERS - JUST KILL THE THREATS
THROW DOWN SHELL CASINGS EVERYWHERE.
YOU SAW HOW THE FBI COULD NOT FIGURE OUT 3 SHOOTERS IN LAS VEGAS.
WHEN 100 RIFLEMEN TAKE OUT ANTIFA AND BLM
PATRIOTS SURE AS SHIT WILL NOT BE REFEREED BY THESE FUCKING TRAITORS
PATRIOTS; THE FEDERAL GOVERNMENT HAS DECLARED WAR ON U.S. CITIZENS AND IT WILL BE UP TO PATRIOTS TO TAKE DOWN THE FBI AND SHIT-CAN IT.
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it” - THOMAS JEFFERSON.
FORTIFY YOUR HOMES PATRIOTS
KILL ANY RAIDERS
NO PRISONERS
THE CORRUPT CRIMINAL RACKETEERING FBI ARE OUT THERE AND PATRIOTS WILL HAVE TO TELL OFFICIALS WHO WANT TO BE ELECTED.
" IF YOU DO NOT DE-FUND THE FBI AND SHIT-CAN THIS RACKETEERING FUCKING DEPARTMENT OF THE FBI - YOU WILL NOT GET ELECTED "
THIS IS A TENANT AGENDA ITEM OF THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
WE WILL TELL THE SENATE AND HOUSE CONGRESS MEMBERS THAT THEY WILL NOT BE ELECTED IF THE FBI IS NO SCRAPPED AND IMMEDIATELY WE WANT TO SEE THE FIRING OF CHRISTOPER WRAY AND INVESTIGATE HIS LINKS TO DOMINION; VOTER FRAUD; AND WE WANT COPIES OF ALL THE REPORTS TELLING THIS RICO OPERATION FOR THE LAST 6 MONTHS - THE REPORTS OF PLANNED VOTER FRAUD.
IT WILL BE JUST LIKE THE REPORTS OF MIDDLE EAST STUDENTS NOT WANTING TO KNOW HOW TO TAKE OFF OR LAND
AFTER OKLAHOMA CITY BOMBING AND THESE CRIMINALS GATHERING UP GULF WAR VET 1 MEDICAL RECORDS FOR THE PLANNED BOMBING; THE COVER UP OF THE DEMOLITION BOMBING OF WORLD TRADE CENTER 1, 2 AND 7. THE COVER UP OF BENGAHZI; THE COVER-UP OF BIDENS' PEDOPHILE CRIMINAL ACTIVITY; THE DEALS WITH THE CHINESE; THE COVER-UP OF OBAMA s COUNTERFEITING OPERATION IN HIS HOMELAND OF INDONESIA AND PRINTING OF $ 3 TRILLION; THE COVER-UP OF THE THEFT OF U.S. SOVEREIGN GOLD; THE COMPLETE WHOLE-SALE FABRICATION OF RUSSIA GATE; COVER-UP OF HILLARY CLINTON s TREASON WITH THE ILLEGAL SERVER AND TENS OF THOUSANDS OF CLASSIFIED EMAILS THAT WENT TO CHINA INTELLIGENCE; THE COVER UP OF THE MURDER OF SETH RICH.
OH, THE COVER-UP OF EPSTEIN s 700 DVD s OF BLACKMAIL TAPES SEIZED FROM WEINER s LAPTOP AND ANOTHER SET FROM JOHN MARK DOUGANs COMPUTER - AND THE FBI CAUSE A TRUELY GOOD U.S. MARINE AND PALM DALE SHERIFF TO FLEE TO RUSSIA TO GAIN POLITICAL ASYLUM FROM THE RACKETEERING CRIMINAL FBI; THE FRAUDULENT INVESTIGATION OF JUDY MIKOVITS AND FRAUDULENT REPORTS; THE COVER-UP OF CHINESE SPIES;
THE FBI COULD HAVE ARRESTED ANTHONY FAUCI 20 YEARS AGO FOR VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT.
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THEY ARE NOT YOU DEFENDERS - JUST KILL THE THREATS
THROW DOWN SHELL CASINGS EVERYWHERE.
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