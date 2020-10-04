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Marcel sur le reconfinement, la colère et nos résistants
luciole
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24 views • October 04, 2020
4 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=TQyOzBY6M_k
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA

Me soutenir sur Tipeee :
https://fr.tipeee.com/marcel-d

Mes amis, avec ce 4-4-2 j’ai voulu mettre en avant nos résistants que l’on se doit de cajoler et la colère sainte qui va certainement nous donner un coup de main. J'espère que cette vidéo vous aura donné du courage et de la bonne humeur. Merci à tous pour ce super soutien !

Page Youtube “Le Média en 4-4-2” (Abonnez-vous, les vidéos vont arriver) :
https://studio.youtube.com/channel/UCmGmhdxPT3ezTTyGsxREtEA
Facebook : https://www.facebook.com/Marcel-D-109472560704749/?modal=admin_todo_tour
Mon Twitter : https://twitter.com/DubreuilhMarcel
Instagram : https://www.instagram.com/marcelen442/?hl=fr

Vidéo d'Eric Martins qui désosse Darmanin : https://www.facebook.com/103549538010948/videos/2546020822317425
Soutenez les entrepreneurs et abonnez-vous à la page Facebook "Les entreprises d'Auvergne en péril" : https://www.facebook.com/Les-entreprises-dAuvergne-en-peril-103549538010948
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