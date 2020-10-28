TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego. #2. Człowiek jako maszyna.

Niniejszy film jest prezentacją problematyki zawartej w książce "TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego." opisującą ekspansję technik, która doprowadziła do wytworzenia nowego technologicznego środowiska. Środowisko to jest coraz bardziej dynamiczne, ekspansywne i staje się w coraz większym stopniu realnym środowiskiem i kontekstem życia człowieka. Środowisko to wchłania przestrzeń środowiska naturalnego, by na przestrzeni kolejnych dwóch dekad poprzez techniki informatyczne, robotykę i biotechnologię wytworzyć własne, syntetyczne formy życia, zagrażające ludzkiej cywilizacji...



Część druga. Człowiek jako maszyna: