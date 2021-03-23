MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET

Deze video is van Youtube verwijderd. Mooie docu van Tim Gielen. Ik ben het niet helemaal eens over Vanguard overigens. Dat is opgezet door John Bogle en die probeerde juist de aandelenmarkt te verbeteren door aandeelhoudersinvloeden te verminderen. Vanguard is ook niet van iemand, ook niet van de grootste aandeelhouder. Het is een instituut waar mensen eigenaar zijn van hun eigen aandelen en ze kopen simpelweg aandelen op de markt maar zit een zeer laag winstmodel achter.

Bogle heeft dat uitermate goed aangepakt!

Verder, mooie docu... geniet ervan!