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Deshalb hast du keinen Zugang zu echter Power!
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9 views • January 20, 2022
Die meisten Menschen versuchen ihre Probleme durch Denken zu lösen. Doch egal, was sie versuchen, sie kommen keinen Schritt weiter.
Du suchst nach einem Ausweg, den es nicht gibt. Zumindest nicht solange Du im Dualismus Deines Denkens gefangen bist.
Solange Du versuchst mit logischem Denken eine Lösung zu finden, bist Du in der Endlosschleife des Problemlösungsmodus gefangen. Du schneidest Dich dadurch 100% von dem ab, was Dir wirklich weiterhelfen wird.
Deiner Intuition, Deinem Bauchgefühl und dem Anschluss an Deine wahre Power.
Wenn Du das Gefühl hast, Du drehst Dich im Kreis, bei der Suche nach einem (Aus)Weg aus Deiner Situation, dann ist dieses neue Video für Dich.
So Long, dein Orlado.
Geschenke für Dich
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
Social Media
Webseite: https://www.magickmale.de/
YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6CXVrpqF0325-544MJvVNg/featured
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen_mm/
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm?lang=de-DEst
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/magickmale
Rumble: https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/pobX6MMUyY8n/
Programme
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-programme/magickmale-foundations/
Mann-Bewusst-Sein: https://mann-bewusst-sein.com/
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Alle Programme von Orlando im Überblick:
https://www.magickmale.de/online-programme/
Music : lucafrancini - Sad Cinematic, Envato Elements
Orchestralis - Dark Fantasy Ambient Orchestra, Envato Elements
Du suchst nach einem Ausweg, den es nicht gibt. Zumindest nicht solange Du im Dualismus Deines Denkens gefangen bist.
Solange Du versuchst mit logischem Denken eine Lösung zu finden, bist Du in der Endlosschleife des Problemlösungsmodus gefangen. Du schneidest Dich dadurch 100% von dem ab, was Dir wirklich weiterhelfen wird.
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