L'elite domina tutto il pensiero positivo, copre l'energia del sole per scopi di destabilizzazione sociale, fisica e mentale.

Fumigando le spiagge del Messico.Le scie chimiche. Gli elementi nocivi emessi da questa fumigazione sono: il Bario e l'Aluminio. Questi elementi sono molto dannosi per l'atmosfera. Mentre il bario è sotto forma di ferro o zolfo non solubile in acqua, l'alluminio è un eccellente conduttore di elettricità. Entrambi caricano, densificano ed elettrificano l'atmosfera, facendo in modo che gli elettroni rimangano bassi e il magnetismo caricato con i protoni sia posto sopra, senza che si possa mescolare con l'elettricità.💟 Puoi fermare questi elementi dannosi: ▶ mangiando cibi sani, praticando sport, meditando, cambiando i tuoi pensieri negativi in ​​positivi. ◀Spiagge Miramar, Tampico, Messico.2019/04/20.Roberto Nuñez