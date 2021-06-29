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INGEN KAN TVINGE DIG - SE HER!
Martin MD
Martin MD
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191 views • June 29, 2021
Denne video byder på masser af regler, love, bekendtgørelser og konventioner som beskytter dig og dine børn for overgreb fra regeringen.

C-19 pas, betinget godkendte "va-cc-in-er" test diverse steder i kroppen behøver ikke at være en del af dig og dit liv.
Det er vigtig at forstå at du kan sætte en stopper for disse overgreb ved bar at sige nej og jeg anbefaler at du gør det fra i dag.

Det er vigtig du siger nej hvis dette C-19 cirkus skal have en ende. Du har alle muligheder for at sige nej til regeringen dumdristig tilbud som i den grad er lovbrud på lovbrud og selvfølgelig vil det får nogle retslige konsekvenser fremadrettet.

INGEN KAN TVINGE DIG, HUSK DET!

🟣 SE LINKS TIL KILDER:
https://docs.google.com/document/d/1N...

📕 Retten til egen krop (dokument nævnt i videoen):
https://forms.gle/72rFSt6DUsZLkTxc9

Støt mig hvis du føler for det
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