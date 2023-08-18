În domeniul Serviciilor de Informații, fiecare agent primește sarcini de la șefii săi. În cazul agentului Zelensky, Scott Ritter a identificat zece obligații care definesc relația sa cu stăpânii săi din Serviciile de Informații Externe. Odată ce veți examina fiecare dintre acestea, devine clar de ce Zelensky, comediantul, a spus un lucru, iar Zelensky, președintele, a făcut altceva. Care sunt adevăratele motive care stau la baza situației actuale din Ucraina de astăzi? Ce fel de operațiune a desfășurat CIA în Ucraina de-a lungul mai multor ani? Veți găsi răspunsurile la aceste și alte întrebări în Partea a Doua a filmului documentar de investigație, "Agentul Zelensky".

Traducere și subtitrare în română: Ionel Trandafir.