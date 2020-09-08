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*koekoek* Groenendijk ziet ze vliegen
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19 views • September 08, 2020
*koekoek* Groenendijk raakt het steeds verder kwijt, gelukkig heeft hij zijn metertje en is hij daar weer zoet mee, maar dit filmpje moeten we toch even bekijken hoor.
Nazi's zitten onder het ijs, Duitsers hadden ufo's, Hitler was niet gelijk dood en zo gaat het maar door, kortom: geschiedenisles met Groenendijk, begrijp steeds meer waarom deze compleet doorgedraaide idioot op non-actief is gezet.
Nu nog een dwangbuis mensen, mag ook in het geel!
Nazi's zitten onder het ijs, Duitsers hadden ufo's, Hitler was niet gelijk dood en zo gaat het maar door, kortom: geschiedenisles met Groenendijk, begrijp steeds meer waarom deze compleet doorgedraaide idioot op non-actief is gezet.
Nu nog een dwangbuis mensen, mag ook in het geel!
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