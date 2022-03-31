BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

George Orwell e la sua profezia cosmologia nel suo libro “1984” 17 dic 2018
I miei video prima di adesso
I miei video prima di adesso
96 followers
Follow
4
Share
Report
2004 views • March 31, 2022
Dal canale di Iru Landucci https://youtu.be/eYWDumTBSKs

"I cappelli a cilindro non contano", disse Winston pazientemente.
Ma questi capitalisti - loro, alcuni avvocati, preti e gli altri ausiliari che vivevano sopra di loro - erano i proprietari della terra. Tutto ciò che esisteva era per loro. Tu, la gente comune, i lavoratori, erano loro schiavi. I capitalisti potrebbero fare con te quello che vogliono. Ad esempio, mandarti in Canada come bestiame. Se lo volessero, potrebbero dormire con le tue figlie. E quando si arrabbiano, ti fustigano con la frusta chiamata gatto a nove code. Se incroci un capitalista per la strada, devi toglierti il cappello.

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.

https://www.tinelli.eu

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull

COPIA OMAGGIO https://issuu.com/dirose/docs/risveglio_copia_omaggio

https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists

My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Keywords
george orwelldino tinellivecchi video youtube
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. blocks Iran nuclear chief from IAEA conference, escalating diplomatic standoff

U.S. blocks Iran nuclear chief from IAEA conference, escalating diplomatic standoff

Willow Tohi
Debate Intensifies Over Climate-Focused Environmental Policy and the Role of Carbon Dioxide

Debate Intensifies Over Climate-Focused Environmental Policy and the Role of Carbon Dioxide

Iva Greene
Iranian Security Chief Rules Out U.S. Talks Until Conditions Are Met

Iranian Security Chief Rules Out U.S. Talks Until Conditions Are Met

Belle Carter
Houthis Seize Red Sea Islands as Analysts Warn of Oil Supply Risks

Houthis Seize Red Sea Islands as Analysts Warn of Oil Supply Risks

Belle Carter
Senate Fails to Advance Digital Asset Market Clarity Act in 49-50 Vote

Senate Fails to Advance Digital Asset Market Clarity Act in 49-50 Vote

Belle Carter
Modi Calls for Global Governance Reform as BRICS Adopts New Delhi Declaration

Modi Calls for Global Governance Reform as BRICS Adopts New Delhi Declaration

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy