Traicionando a quienes la siguen, Lorena Diblasi modula y distorsiona para ocultar una vez más sus errores.
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
16 views • 1 day ago

 

 

Ahora la biotecnóloga Lorena Diblasi, nuevamente modulando y distorsionando descaradamente las cosas, asevera que los elementos químicos (átomos), cuando forman compuestos, no están libres, y al no estar libres,  no son tóxicos, tal cual así lo ha asegurado Mike Adams -perito forense, especialista en alimentos y bioquímica- y la Fundación Kennedy anti vacunas.

 

Por eso ahora dice que JAMAS, se tiene que hablar de la toxicidad de los elemente libres” (o sea, de los átomos, elementos químicos).

Entonces, en su “investigación”, ¿para qué carajo rompen los compuestos dividiéndolos para obtener los átomos (elementos químicos) sueltos o libres?

Curiosa y contradictoriamente, Diblasi, antes de que la haya puesto al desnudo Mike Adams, Pablo Campra y la Fundación Kennedy,   se la pasó gritando las bondades de su Informe de los 55 ELEMENTOS TOXICOS no declarados…

Dr. Marcelo Soifer, ¡cómo te has prestado a esta farsa!

adnvacunacovidarntoxicografenotoxicidadcavigliaconicetdiblasipalabras y verdadessoifermonteverdeosoriosangorrinnonisdireccion correctainforme 55 elementosclub de amigossumarioroberto velacuatro fantasticosgarberisbelmont
