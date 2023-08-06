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Я молилась “Господи иди перед нами как шум по вершинам тутовых деревьев”, и под окном выросло тутовое дерево
Neba Luch
Neba Luch
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23 views • August 06, 2023

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Видео про нарцисс, который две весны подряд 2021 и 2022 гг вырастал у нас почти в том же самом месте (опубликовано в мае 2022г):

https://www.brighteon.com/c42dfee0-6ce5-4c56-83b1-49849ba71e59

https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/79.html


На днях муж спрашивает: "Ты не знаешь, что это за деревце у нас выросло?" (ведь опять никто специально не сажал - как и в случае с нарциссом). Я всё никак не могла найти время посмотреть, попросила только ни в коем случае не выдёргивать его :) 4 августа решила посмотреть поближе и сняла это видео. Оказалось ТУТОВОЕ деревце! Оно выросло почти в том же месте где и тот нарцисс – на 2 столбика правее (правда на следующий день муж сказал, что у нас на участке еще такое же есть – я его снять не успела, оно в кадр не попало, выросло почти на самой детской площадке; в принципе такие дикорастущие кустики тутовки здесь встречаются очень часто). А я с весны 2020 года часто молилась примерно такими словами (вспоминая стихи из Библии - но не дословно):

"ГОСПОДИ, ИДИ ВПЕРЕДИ НАС, КАК ШУМ ПО ВЕРШИНАМ ТУТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И СРАЖАЙСЯ ЗА НАС ПОЖАЛУЙСТА".

И вот деревце выросло, опять на нашей стороне, внутри “ограды” Слава Богу за Его удивительные чудные знаки и Его защиту и заботу о нас!

А тутовые деревья фигурируют в истории победы Давида над Филистимлянами во 2Цар 5:23-24 и 1Пар 14:14-15.


2Цар 5:И уразумел Давид, что Господь утвердил его царём над Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего, Израиля. 17 Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошёл в крепость. 18 А Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. 23 И вопросил Давид Господа, И Он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи; 24 и когда услышишь шум как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошёл Господь пред тобою, чтобы поразить войско Филистимское. 25 И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил Филистимлян от Гаваи до Газера.


1Пар 14:8 И услышали Филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошёл против них. 9 И Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. 14 И ещё вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев; 15 и когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан Филистимлян. 16 И сделал Давид, как повелел ему Бог; и поразили стан Филистимский, от Гаваона до Газера. 17 И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.


1057. baka בָּכָא https://biblehub.com/hebrew/1057.htm

на англ. переведено как тополиные деревья, плачущие (бальзамические) деревья, тутовые деревья (poplar trees, balsam trees, mulberry trees)


Значение слова на сайте https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1057/kjv/wlc/0-1/

плакучее дерево (какое-то дерево для перегонки смолы, возможно, бальзамин): тутовое дерево.


Значение слова h1057. baka на сайте https://biblezoom.info/

плачущее дерево (растение, которое при повреждении выделяло белый сок), возможно тутовое дерево, шелковица


Это слово h1057 в Ветхом Завете встречается только 4 раза – 2Цар 5:23-24 и 1Пар 14:14-15

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