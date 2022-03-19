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Nutriólogo Hugo Robin.- ¡5G, cómo protegerte adecuadamente, 2da parte!
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127 views • March 19, 2022
Este video es realizado para recuperar una transmisión en vivo por nuestro canal de Telegram el día 17/Marzo/2022.
Para tu facilidad a continuación se enlistan los tiempos de las preguntas que pude responder, sin embargo recomiendo escuchar toda la grabación para tener un panorama más amplio:
00:49 Logistica de la transmisión
02:42 Breve resumen de la 1ra parte
Preguntas y Respuestas
04:18 Sobre los Cristales de balance cuántico
14:24 ¿Visión del mundo a 10 años?
16:54 ¿polio, ozono?
26:00 ¿cómo proteger a los niños del caos electromagnético?
29:42 ¿dosis de cada mineral, tiempo de consumo?
32:58 ¿alquimia tónica, conexión a tierra?
34:19 ¿mineral zeolita, omega 3 de pescado?
37:50 ¿silicato de litio, circonio?
39:15 ¿agregar sal al agua para mejor hidratación?
41:55 ¿examenes para explorar deficiencias nutricionales?
45:25 Otras herramientas para complementar la protección básica contra caos electromagnético; La importancia de los ácidos grasos omega 3 y 6.
54:14 Nuestro nuevo suplemento nutricional...
Suscríbete a este canal de videos: https://www.brighteon.com/channels/hugorobin
Nuestros medios:
Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/
Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/
Blog: https://despertandosalud.com/
Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud
Canal de Brigteon.social (alternativa a tweeter): https://brighteon.social/@DespertandoSalud
Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin
Para tu facilidad a continuación se enlistan los tiempos de las preguntas que pude responder, sin embargo recomiendo escuchar toda la grabación para tener un panorama más amplio:
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26:00 ¿cómo proteger a los niños del caos electromagnético?
29:42 ¿dosis de cada mineral, tiempo de consumo?
32:58 ¿alquimia tónica, conexión a tierra?
34:19 ¿mineral zeolita, omega 3 de pescado?
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39:15 ¿agregar sal al agua para mejor hidratación?
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-Hugo Robin
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