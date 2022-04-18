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Да Будет Свет!

"Вот ещё для чего нужна ВОЙНА в Украине — это единственные неконтролируемые рынки зерна и продовольствия, причем самые крупные, войной будут оправдывать жуткий продовольственный кризис — где каждому навяжут QR-код — и от него уже никто не откажется, ведь по нему будут выдавать индивидуальный паек. А не убитым-вакцинированным не дадут QR-код".

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac



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"Вот ещё для чего нужна ВОЙНА в Украине — это единственные неконтролируемые рынки зерна и продовольствия, причем самые крупные, войной будут оправдывать жуткий продовольственный кризис — где каждому навяжут QR-код — и от него уже никто не откажется, ведь по нему будут выдавать индивидуальный паек. А не убитым-вакцинированным не дадут QR-код".

Гиперссылка на это сообщение чтобы поделиться, для размещения: «Война нужна ещё и для глобального продовольственного кризиса. Саммит мирового правительства 2022» — https://www.brighteon.com/1ca51e87-a092-48a4-baf6-45e6c7e540b2