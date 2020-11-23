Intervju med Markus (före talet)

Intervju med Markus Andersson inför hans tal om Corona-restriktionerna på Mynttorget söndag 22 november.



Dödligheten för Corona ligger på 0,14 %globalt.



SVT informerade härom veckan att över 1 miljon barn dött pga lockdowns. Dvs fler än vad som totalt dött med Corona i hela världen.



Från och med på tisdag gäller att man bara får samlas 8 personer i Sverige. Vilket i praktiken alltså upphäver vår grundlagsstadgade rätt att demonstrera. Detta är oerhört.



Var inte våra medborgerliga fri- o h rättigheter värda mer? Vilken grundlag ska politikerna avskaffa härnäst?



Varför har SD tagit parti för globalismen?



Corona-restriktionerna är människofientliga och MSM sprider folkfientlig propaganda.



Låt er inte luras!

Det är media som är viruset.