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Intervju med Markus (före talet)
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35 views • November 23, 2020
Intervju med Markus Andersson inför hans tal om Corona-restriktionerna på Mynttorget söndag 22 november.
Dödligheten för Corona ligger på 0,14 %globalt.
SVT informerade härom veckan att över 1 miljon barn dött pga lockdowns. Dvs fler än vad som totalt dött med Corona i hela världen.
Från och med på tisdag gäller att man bara får samlas 8 personer i Sverige. Vilket i praktiken alltså upphäver vår grundlagsstadgade rätt att demonstrera. Detta är oerhört.
Var inte våra medborgerliga fri- o h rättigheter värda mer? Vilken grundlag ska politikerna avskaffa härnäst?
Varför har SD tagit parti för globalismen?
Corona-restriktionerna är människofientliga och MSM sprider folkfientlig propaganda.
Låt er inte luras!
Det är media som är viruset.
Dödligheten för Corona ligger på 0,14 %globalt.
SVT informerade härom veckan att över 1 miljon barn dött pga lockdowns. Dvs fler än vad som totalt dött med Corona i hela världen.
Från och med på tisdag gäller att man bara får samlas 8 personer i Sverige. Vilket i praktiken alltså upphäver vår grundlagsstadgade rätt att demonstrera. Detta är oerhört.
Var inte våra medborgerliga fri- o h rättigheter värda mer? Vilken grundlag ska politikerna avskaffa härnäst?
Varför har SD tagit parti för globalismen?
Corona-restriktionerna är människofientliga och MSM sprider folkfientlig propaganda.
Låt er inte luras!
Det är media som är viruset.
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