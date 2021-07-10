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Le vaccin Covid est-il sûr ?
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3585 views • July 10, 2021
7 juin 2021 : https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/vaccin-janet:0
Neuf de Coeur : https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1
Vous pouvez également me soutenir financièrement dans ce travail de réinformation et de doublage de vidéo :
https://fr.tipeee.com/9-de-coeur
Lien vers la vidéo d'origine :
https://www.bitchute.com/video/AlBKUM3IAm6a/
lien vers le site internet de l'équipe l'origine de cette vidéo :
https://childrenshealthdefense.org/defender/what-we-know-may-never-know-about-covid-vaccines/
Taux de survie du "Covid" par tranches d'âge :
De 0 à 14 ans le taux de survie est de 99,9998 %
De 15 à 44 ans le taux de survie est de 99,9931 %
De 45 à 65 ans le taux de survie est de 99,9294 %
De 65 à 85 ans le taux de survie est de 99,6297 %
85 ans et plus le taux de survie est de 98,2499 %
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https://childrenshealthdefense.org/defender/what-we-know-may-never-know-about-covid-vaccines/
Taux de survie du "Covid" par tranches d'âge :
De 0 à 14 ans le taux de survie est de 99,9998 %
De 15 à 44 ans le taux de survie est de 99,9931 %
De 45 à 65 ans le taux de survie est de 99,9294 %
De 65 à 85 ans le taux de survie est de 99,6297 %
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