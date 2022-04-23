ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ ΕΡΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ!

vasoula2908 848 followers Follow 11 Share Add to... Share Report

968 views • April 23, 2022



αναπτύσσεται στο βίντεο, και συγκεκριμένα για τη δολοφονία

του δρα. Bing Liu, μεταβαίνετε εδω

Από εκεί και κάτω κάποιοι διάλογοι μεταξύ των μελών που

ίσως φανούν χρήσιμοι σε κάποιους...



Ευχαριστώ τον χρήστη NIOLAND με τον οποίο συνεργάστηκα

για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

Στην δική του περιγραφή τα εξής

Η πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.



Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:



Σημαντικό επίσης είναι να δει κανεις τα σχετικά

με τα ερπετά στην παπική εκκλησία (όχι ότι τελικά δεν υπηρετούν

τα ερπετά όλα τα ιερατεία ανά τον κόσμο)

https://www.youtube.com/watch?v=xdHix6soFYk





---------



Email και paypal μου :



facebook



twitter



το σάιτ μου



το καναλι μου στο Bitchute



το κανάλι μου στο Rumble



το κανάλι μου στο odysee



Τα κανάλια μου στο ΥΤ

https://www.youtube.com/user/vasoula2908

https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria





;t=22131 Για επιπρόσθετη σημαντική πληροφόρηση στο θέμα πουαναπτύσσεται στο βίντεο, και συγκεκριμένα για τη δολοφονίατου δρα. Bing Liu, μεταβαίνετε εδω https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350055#p350055 Από εκεί και κάτω κάποιοι διάλογοι μεταξύ των μελών πουίσως φανούν χρήσιμοι σε κάποιους...Ευχαριστώ τον χρήστη NIOLAND με τον οποίο συνεργάστηκαγια να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.Στην δική του περιγραφή τα εξήςΗ πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jYCq63 Σημαντικό επίσης είναι να δει κανεις τα σχετικάμε τα ερπετά στην παπική εκκλησία (όχι ότι τελικά δεν υπηρετούντα ερπετά όλα τα ιερατεία ανά τον κόσμο)---------Email και paypal μου : [email protected] facebook https://www.facebook.com/arela.ideo twitter https://twitter.com/ArelaIdeo το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/ το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908 το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8 Τα κανάλια μου στο ΥΤ https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?f=187& ;t=22131 Keywords humanityserpentreptilianscullcobravenom

Show More