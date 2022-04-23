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ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ ΕΡΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ!
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968 views • April 23, 2022
Για επιπρόσθετη σημαντική πληροφόρηση στο θέμα που
αναπτύσσεται στο βίντεο, και συγκεκριμένα για τη δολοφονία
του δρα. Bing Liu, μεταβαίνετε εδω https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350055#p350055
Από εκεί και κάτω κάποιοι διάλογοι μεταξύ των μελών που
ίσως φανούν χρήσιμοι σε κάποιους...
Ευχαριστώ τον χρήστη NIOLAND με τον οποίο συνεργάστηκα
για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
Στην δική του περιγραφή τα εξής
Η πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.
Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jYCq63
Σημαντικό επίσης είναι να δει κανεις τα σχετικά
με τα ερπετά στην παπική εκκλησία (όχι ότι τελικά δεν υπηρετούν
τα ερπετά όλα τα ιερατεία ανά τον κόσμο)
https://www.youtube.com/watch?v=xdHix6soFYk
---------
Email και paypal μου : [email protected]
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https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?f=187&;t=22131
αναπτύσσεται στο βίντεο, και συγκεκριμένα για τη δολοφονία
του δρα. Bing Liu, μεταβαίνετε εδω https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350055#p350055
Από εκεί και κάτω κάποιοι διάλογοι μεταξύ των μελών που
ίσως φανούν χρήσιμοι σε κάποιους...
Ευχαριστώ τον χρήστη NIOLAND με τον οποίο συνεργάστηκα
για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
Στην δική του περιγραφή τα εξής
Η πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.
Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jYCq63
Σημαντικό επίσης είναι να δει κανεις τα σχετικά
με τα ερπετά στην παπική εκκλησία (όχι ότι τελικά δεν υπηρετούν
τα ερπετά όλα τα ιερατεία ανά τον κόσμο)
https://www.youtube.com/watch?v=xdHix6soFYk
---------
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?f=187&;t=22131
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