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ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ ΕΡΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ!
vasoula2908
vasoula2908
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968 views • April 23, 2022
Για επιπρόσθετη σημαντική πληροφόρηση στο θέμα που
αναπτύσσεται στο βίντεο, και συγκεκριμένα για τη δολοφονία
του δρα. Bing Liu, μεταβαίνετε εδω https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=350055#p350055
Από εκεί και κάτω κάποιοι διάλογοι μεταξύ των μελών που
ίσως φανούν χρήσιμοι σε κάποιους...

Ευχαριστώ τον χρήστη NIOLAND με τον οποίο συνεργάστηκα
για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
Στην δική του περιγραφή τα εξής
Η πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.

Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jYCq63

Σημαντικό επίσης είναι να δει κανεις τα σχετικά
με τα ερπετά στην παπική εκκλησία (όχι ότι τελικά δεν υπηρετούν
τα ερπετά όλα τα ιερατεία ανά τον κόσμο)
https://www.youtube.com/watch?v=xdHix6soFYk


---------

Email και paypal μου : [email protected]

facebook https://www.facebook.com/arela.ideo

twitter https://twitter.com/ArelaIdeo

το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php

το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/

το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908

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https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria


https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?f=187&;t=22131
Keywords
humanityserpentreptilianscullcobravenom
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