ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ SIROTEK ΠΡΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ JOHNSON – «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»

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Αυτή η γυναίκα μας προϊδέασε για το τι παίζει στις εντατικές,
(το 2020 που την απέκλεισαν από παντού)
Την ανέβασα επί τόπου στο ΥΤ και εν ριπή οφθαλμού έριξαν το βιντεο
και την ξανανέβασα αργότερα εκτός ΥΤ ασφαλώς.
Συγκλόνισε περιγράφοντας τις δολοφονίες που διαπράττονται
στην κυριολεξία, στις εντατικές κοβιντ...
Η τωρινή της κατάθεση στη στρογγυλή τράπεζα του Γερουσιαστή Τζόνσον, είναι εξ ίσου συγκλονιστική και εκτος των άλλων, επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές στα νοσοκομεία και τα πρωτόκολλα στις εντατικές κλινικών κόβιντ παντου στον..."πολιτισμένο κοσμο", είναι καρμπόν.
Η απανθρωπιά και η εγκληματικότητα στο έπακρο.