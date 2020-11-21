Έχω την θεραπεία του καρκίνου

Σε αυτό το ενδιαφέρον βιντεάκι, μια κοπέλα που μελετάει την Γερμανική Θεραπευτική (παλαιότερα λέγονταν "Γερμανική Νέα Ιατρική), μας διηγείται το ιστορικό υπόβαθρο και τα βασικά που πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΗΓΗ πρωτότυπου βίντεο στο κανάλι της ομιλίτριας: www.youtube.com/watch?v=7tNkRqpcFEM



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



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