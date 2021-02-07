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Walter Veith & Martin Smith - New Normal, Human Enhancement, Depopulation - What's Up Prof? 26
Clash Of Minds
Clash Of Minds
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187 views • February 07, 2021
In Episode 26 we conclude our discussion on possible depopulation. We look at the new normal being advocated for life after the coronavirus and we discuss the possibilities of human enhancement. We also conclude our study on Revelation 11 and Revelation 18.

Send your questions to: [email protected]
Visit our website her: https://amazingdiscoveries.co.za/
Visit our online store here: https://store.amazingdiscoveries.co.za/
Watch all What's Up Prof Episodes Here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdbXyyVfVp-7hBkVKQ3teqZDpkN3MQ4yz

LINKS FOR FURTHER STUDY:

Daily Motivation YouTube Channel – New Normal
https://youtu.be/7XPfm77juoM

CNN YouTube Channel – Fauci On Protesters
https://youtu.be/oSCSWVrcCtA

Smooth Media YouTube Channel – Last Time Seeing for a while
https://youtu.be/z3lrIDxmzns

Global News Youtube Channel - Trump Continues Briefing
https://youtu.be/cuqGcyNR3aY

JRE Clips YouTube Channel – Elon Musk
https://youtu.be/Gqdo57uky4o

EWTN YouTube Channel – Trump Re-opening Churches
https://youtu.be/4KKWL8SKBqo

NEWS ARTICLES:

https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/08/04/who-goes-first-ethics-distributing-covid-19-vaccine

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2597487/

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/703801v4

https://www.ajcunet.edu/alumni-in-congress

https://www.thedailybeast.com/trump-campaign-adviser-jenna-ellis-says-the-separation-of-church-and-state-is-a-liberal-lie

SPIRIT OF PROPHECY QUOTES:

Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 28.3
https://m.egwwritings.org/en/search?query=1MCP+28.3+&;suggestion=0

Manuscript Releases, vol. 8 [Nos. 526-663], p. 322.1
https://m.egwwritings.org/en/search?query=8MR+322.1&;suggestion=0

Evangelism, p. 235.1
https://m.egwwritings.org/en/search?query=Ev+235.1&;suggestion=0

Early Writings, p. 282.1
https://m.egwwritings.org/en/search?query=EW+282.1&;suggestion=0

Christian Service, p. 158.2
https://m.egwwritings.org/en/search?query=ChS+158.2&;suggestion=0

Country Living, p. 21.1
https://m.egwwritings.org/en/search?query=CL+21.1&;suggestion=0

From Here to Forever, p. 278.1
https://m.egwwritings.org/en/search?query=HF+278.1+&;suggestion=0

From Here to Forever, p. 354.5
https://m.egwwritings.org/en/search?query=HF+354.5+&;suggestion=0
Keywords
depopulationwalter veithnew normalwhats up profhuman enhancement
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