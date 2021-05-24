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ABOLISH THE FBI - PATRIOTS THIS IS A TYRANNICAL CHINESE SYMPATHETIC CRIMINAL ENTERPRISE OF 14,000 CRIMINALS - ARREST, STRIP THEM OF WEAPONS, VEHICLES, AND UNIFORMS- THEN FIRE THEM ALL
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155 views • May 24, 2021
THE SECOND AMENDMENT IS TO PROTECT AMERICANS AGAINST A TYRANNICAL GOVERNMENT.
PATRIOTS CAN ABOLISH THE ENTIRE CORRUPT U S GOVERNMENT OR WE CAN CUT OUT THE CANCER WHEN IT PRESENTS ITSELF
EVERY TIME THE FBI COMES TO YOUR PROPERTY - ASSUME THAT THE CHINESE ARMY OR UNITED NATION SOLDIERS HAS INVADED YOUR PROPERTY
CALL FOR ARMED BACK UP
CALL THE LOCAL SHERIFF
AND ENSURE THAT THIS CRIMINAL ENTERPRISE DOES NOT LEAVE THE COUNTY WITHOUT FIRST BEING STRIPPED OF THEIR VEHICLES, UNIFORMS, WEAPONS, SURVEILLANCE 4th AMENDMENT VIOLATING EQUIPMENT. THEN IT IS TIME TO CLOSE THE OFFICES THESE CRIMINALS WORK FROM.
CONGRESS IS CORRUPT, COMPROMISED, WEAK AND INEFFECTIVE. THE SENATE IS COMPROMISED, WEAK AND INEFFECTIVE. AND THE CANCER WILL BE CUT OUT AND INCINERATED
USE EVERY OPPORTUNITY THAT THE CRIMINAL ENTERPRISE ENTERS THE CONSTITUTIONAL CONFEDERATE STATES OF THE UNITED STATES AS AN OPPORTUNITY TO CRUSH THE RICO OPERATION
PARENTS - YOU MUST STATION WITHIN STRIKING DISTANCE OF YOUR CHILDRENS SCHOOLS A TEAM THAT WILL KILL ACTIVE SHOOTERS WITHIN 2 MINUTES. IT IS THE FBI STAGING MASS SHOOTINGS FOR THE PURPOSES OF ATTACKING THE 2nd AMENDMENT BECAUSE THE CHINESE COMMUNISTS IN CHINA KNOW THAT IF THEY INVADE THE UNITED STATES - PATRIOTS WILL HUNT THEM DOWN AND KILL THEM. SAME WITH THE UNITED NATIONS - THEY KNOW ANY U N SOLDIER THAT INVADES THE UNITED STATES WILL BE HUNTED DOWN AND KILLED. THE FBI ARE A CHINESE CCP FRONT WORKING AGAINST THE U S CONSTITUTION AND WORKING AGAINST THE UNITED STATES CONSTITUTION. THE FBI WERE AN INSTRUMENTAL PART OF THE PENTAGON ATTACK ON THE UNITED STATES ON SEPTEMBER 11, 2001; THE FBI GATHERED UP GULF WAR 1 RECORDS AND DESTROYED THEM IN THEIR CIA - FBI STAGED OKLAHOMA CITY BOMBING; THE FBI WERE PART AND COVERED UP EVERY MASS SHOOTING OF SIGNIFICANCE ( PARKLAND, SANDYHOOK, LAS VEGAS ) THE FBI ARE A CHINESE RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE THAT FABRICATES CRIMES AND VIOLATES THE U S CONSTITUTION AND IT IS UP TO PATRIOTS TO SHUT DOWN AND ELIMINATE THIS CRIMINAL ORGANIZATION OF 14,000 CRIMINALS. JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE THAT WILL PROTECT THE UNITED STATES AGAINST ENEMIES - FOREIGN AND DOMESTIC THE FBI IS A DOMESTIC ENEMY OF THE CITIZENS OF THE UNITED STATES. THE CONGRESS AND SENATE CANNOT BE TRUSTED TO ABOLISH THIS CRIMINAL ENTERPRISE SO PATRIOTS WILL ARREST THEM, STRIP THEM OF THEIR WEAPONS, VEHICLES, AND UNIFORMS AND SEND THEM PACKING IN THEIR RED CCP LONGJOHNS FBI ENEMIES OF THE UNITED STATES LISTEN TO THE REPORT PATRIOTS THIS IS ONLY ONE OF THEIR VIOLATIONS OF THE UNITED STATES CONSTITUTION.
PATRIOTS CAN ABOLISH THE ENTIRE CORRUPT U S GOVERNMENT OR WE CAN CUT OUT THE CANCER WHEN IT PRESENTS ITSELF
EVERY TIME THE FBI COMES TO YOUR PROPERTY - ASSUME THAT THE CHINESE ARMY OR UNITED NATION SOLDIERS HAS INVADED YOUR PROPERTY
CALL FOR ARMED BACK UP
CALL THE LOCAL SHERIFF
AND ENSURE THAT THIS CRIMINAL ENTERPRISE DOES NOT LEAVE THE COUNTY WITHOUT FIRST BEING STRIPPED OF THEIR VEHICLES, UNIFORMS, WEAPONS, SURVEILLANCE 4th AMENDMENT VIOLATING EQUIPMENT. THEN IT IS TIME TO CLOSE THE OFFICES THESE CRIMINALS WORK FROM.
CONGRESS IS CORRUPT, COMPROMISED, WEAK AND INEFFECTIVE. THE SENATE IS COMPROMISED, WEAK AND INEFFECTIVE. AND THE CANCER WILL BE CUT OUT AND INCINERATED
USE EVERY OPPORTUNITY THAT THE CRIMINAL ENTERPRISE ENTERS THE CONSTITUTIONAL CONFEDERATE STATES OF THE UNITED STATES AS AN OPPORTUNITY TO CRUSH THE RICO OPERATION
PARENTS - YOU MUST STATION WITHIN STRIKING DISTANCE OF YOUR CHILDRENS SCHOOLS A TEAM THAT WILL KILL ACTIVE SHOOTERS WITHIN 2 MINUTES. IT IS THE FBI STAGING MASS SHOOTINGS FOR THE PURPOSES OF ATTACKING THE 2nd AMENDMENT BECAUSE THE CHINESE COMMUNISTS IN CHINA KNOW THAT IF THEY INVADE THE UNITED STATES - PATRIOTS WILL HUNT THEM DOWN AND KILL THEM. SAME WITH THE UNITED NATIONS - THEY KNOW ANY U N SOLDIER THAT INVADES THE UNITED STATES WILL BE HUNTED DOWN AND KILLED. THE FBI ARE A CHINESE CCP FRONT WORKING AGAINST THE U S CONSTITUTION AND WORKING AGAINST THE UNITED STATES CONSTITUTION. THE FBI WERE AN INSTRUMENTAL PART OF THE PENTAGON ATTACK ON THE UNITED STATES ON SEPTEMBER 11, 2001; THE FBI GATHERED UP GULF WAR 1 RECORDS AND DESTROYED THEM IN THEIR CIA - FBI STAGED OKLAHOMA CITY BOMBING; THE FBI WERE PART AND COVERED UP EVERY MASS SHOOTING OF SIGNIFICANCE ( PARKLAND, SANDYHOOK, LAS VEGAS ) THE FBI ARE A CHINESE RACKETEERING CRIMINAL ENTERPRISE THAT FABRICATES CRIMES AND VIOLATES THE U S CONSTITUTION AND IT IS UP TO PATRIOTS TO SHUT DOWN AND ELIMINATE THIS CRIMINAL ORGANIZATION OF 14,000 CRIMINALS. JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE THAT WILL PROTECT THE UNITED STATES AGAINST ENEMIES - FOREIGN AND DOMESTIC THE FBI IS A DOMESTIC ENEMY OF THE CITIZENS OF THE UNITED STATES. THE CONGRESS AND SENATE CANNOT BE TRUSTED TO ABOLISH THIS CRIMINAL ENTERPRISE SO PATRIOTS WILL ARREST THEM, STRIP THEM OF THEIR WEAPONS, VEHICLES, AND UNIFORMS AND SEND THEM PACKING IN THEIR RED CCP LONGJOHNS FBI ENEMIES OF THE UNITED STATES LISTEN TO THE REPORT PATRIOTS THIS IS ONLY ONE OF THEIR VIOLATIONS OF THE UNITED STATES CONSTITUTION.
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