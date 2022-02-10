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Dr. R. Young : De l'oxyde de graphène, de l'aluminium, des LNP-Nanoparticules Lipidiques et des parasites trouvés dans 4 vaccins COVID-19
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13 views • February 10, 2022
Pour les dures et les plus endurants, voici une vidéo qui date du 27 Août 2021, une vraie pépite et qui mérite d'être vue jusqu'au bout (plusieurs fois même !) tant le D. Young peut nous éclairer sur beaucoup de choses !
Il nous explique à peu près tout sur la "maladie" actuelle. Mais aussi comment se soigner en fin de vidéo.
Il est l'un de ceux qui ont suivi la théorie du Terrain au lieu de la théorie des germes pasteurienne.
Il est l'un des rares scientifiques qui continuent à se battre pour faire éclater le mensonge de la théorie des germes.

Mais avant de regarder cette vidéo je vous conseille d'écouter d'abord Marc Henry sur les Paradigmes de la Science ou comment fonctionne l'évolution de la science :
Vous pouvez l'écouter sur
https://youtu.be/aOBniJKrOmA
à partir de [01:02:48] jusqu'à [01:11:24].
Ou encore lire le transcipt ici :
https://mega.nz/file/DMhwUDjS#sovu_OAIIJe2XQHjnGUzfBAW5-nX7HfNLsA8T4Ou71Q

En ce qui concerne la traduction de l'échange entre le Dr. R. Young et Ramola, tenez-vous bien car on parlera de :


00:04:00
- PARTIE 1 : Introduction, son parcours, ses maîtres à pensées, ...

00:04:01
- Maria Bleker

00:04:22
- Antoine Béchamp sur les Microzymas.

00:04:37
- Günther Enderlein

00:04:37
- Royal Rife, Dr. Virginia Linvingston Wheeler

00:07:46
- Berverly Rubik

00:08:05
- Peter Duesberg, Robert Galo, le SIDA
00:10::25 - Les postulats de Koch et Rivers

00:10:43
- Les Virus étaient appelés "Les Bactéries Filtrables" jadis !

00:11:12
- Le Syndrome de La Havane

00:12:33
- Qu'est ce qui cause la privation d'oxygène?

00:17:06
- Les Symptômes Corona, l'Effet Corona

00:25:54
- Luc Montagnier

00:28:55
- Antony Fauci

00:30:08
- Une maladie, une pathologie, un traitement

00:30:35
- Alkalarian

00:33:00
- Anémie

00:33:47
- Bicarbonate de Soude

00:35:32
- Oxymètre

00:36:13
- Hypercapnie, Acidose, PH, Hydroxychloroquine,...

00:38:20
- Fluides Interstitiels

00:38:25
- Hypoxie

00:39:20
- Exosomes

00:39:50
- Interstitium

00:39:54
- Galina Migalko

00:40:09
- Cancer

00:46:04
- Genèse du SRAS


00:47:28
- PARTIE 2 : LES BASES SUR SES RECHERCHES

00:49:56
- Bicarbonate de Soude, l'estomac, l'acide lactique
effet corona, raideurs, crampes

00:52:00
Système Lymphatique, Estomac, hémoglobine, électrocytes et globules blancs (Neutrophiles)

00:54:43
- les barrières hémato-encéphalique, de sang,...

00:55:51
- stérilisation

00:58:35
- Spikes sont endogènes

00:58:51
- Outfection

00:59:14
- rien ne se perd, rien ne se crée,...

00:59:42
- Microzymas indestructibles, A. Béchamp

01:01:11
- Pléomorphisme

01:02:06
- Bactéries Filtrables


01:02:33
- Partie 3 : Les Ingrédients des injections (J&J, Astrazeneca, Pfizer, Moderna)

01:05:10
- Karen Kingston

01:09:34
- Symplaste

01:11:22
- Perte de champs magnétiques

01:12:14
- Végétarien

01:13:03
- Chemtrails

01:13:55
- Mohammed Choucair et Al

01:15:50
- Cryptage de l'ADN et ARN

01:17:09
- Royal Lee, Cibles : organes reproducteurs

01:17:40
- DDT, Polio, Zika

01:19:28
- Menstrues irrégulières

01:19:59
- Glyphosates

01:21:29
- Quinta Columna

01:26:48
- Pourquoi la 2ème inoculation ?

01:27:11
- IoT

01:28:21
- 5G

01:29:12
- Coagulation Sanguine Pathologique

01:29:25
- Hypercapnie, hypoxie

01:30:10
- Bicarbonate de Potassium

01:32:40
- 3ème vague, Omicron?

01:33:01
- Interaction 5g et Graphène (cerveau)

01:33:30
- Aimant

01:34:25
- Interaction micro-ondes pulsées et Graphène

01:35:05
- Parasites

01:36:21
- OGM

01:36:50
- Polyéthylène Glycol PEG, Alcool éthylénique

01:38:04
- Acier inoxydable + colle à base de Carbone, Fer, Effet Corona

01:39:05
- Delta

01:43:00
- Exosomes, effet Corona

01:44:00
- Nanoparticules, Moderna

01:45:48
- Autodirigé

01:51:44
- Ingrédients pas clairs, pas des vaccins mais médicaments, thérapie génique, vaccins brevetés et secret

01:55:30
- ARN OGM, Cellules animales + fœtales humaines avortées

01:58:48
- 4ème vague, Tour émettrice, vaccinés affectent les non-vaccinés ?

02:00:00
- Effet Corona= empoisonnement chimique et radioactif

02:00:30
- Cristal vert

02:00:59
- Cause du Cancer

02:02:38
- Homéostasie, étiologie

02:08:00
- Vitamine B2=Niacinamide, Glutathion,...

02:10:12
- Résonnance Sympathique

02:11:20
- Collier de cristal

02:13:34
- Biodynamisation de l'eau?

02:17:57 - PH, eau de mer (--> Quinton?)
Traduction, annotations … : AMIR pour L'ΛMIЯRAUTÉ
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