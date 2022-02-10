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Dr. R. Young : De l'oxyde de graphène, de l'aluminium, des LNP-Nanoparticules Lipidiques et des parasites trouvés dans 4 vaccins COVID-19
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Pour les dures et les plus endurants, voici une vidéo qui date du 27 Août 2021, une vraie pépite et qui mérite d'être vue jusqu'au bout (plusieurs fois même !) tant le D. Young peut nous éclairer sur beaucoup de choses !
Il nous explique à peu près tout sur la "maladie" actuelle. Mais aussi comment se soigner en fin de vidéo.
Il est l'un de ceux qui ont suivi la théorie du Terrain au lieu de la théorie des germes pasteurienne.
Il est l'un des rares scientifiques qui continuent à se battre pour faire éclater le mensonge de la théorie des germes.
Mais avant de regarder cette vidéo je vous conseille d'écouter d'abord Marc Henry sur les Paradigmes de la Science ou comment fonctionne l'évolution de la science :
Vous pouvez l'écouter sur
https://youtu.be/aOBniJKrOmA
à partir de [01:02:48] jusqu'à [01:11:24].
Ou encore lire le transcipt ici :
https://mega.nz/file/DMhwUDjS#sovu_OAIIJe2XQHjnGUzfBAW5-nX7HfNLsA8T4Ou71Q
En ce qui concerne la traduction de l'échange entre le Dr. R. Young et Ramola, tenez-vous bien car on parlera de :
00:04:00
- PARTIE 1 : Introduction, son parcours, ses maîtres à pensées, ...
00:04:01
- Maria Bleker
00:04:22
- Antoine Béchamp sur les Microzymas.
00:04:37
- Günther Enderlein
00:04:37
- Royal Rife, Dr. Virginia Linvingston Wheeler
00:07:46
- Berverly Rubik
00:08:05
- Peter Duesberg, Robert Galo, le SIDA
00:10::25 - Les postulats de Koch et Rivers
00:10:43
- Les Virus étaient appelés "Les Bactéries Filtrables" jadis !
00:11:12
- Le Syndrome de La Havane
00:12:33
- Qu'est ce qui cause la privation d'oxygène?
00:17:06
- Les Symptômes Corona, l'Effet Corona
00:25:54
- Luc Montagnier
00:28:55
- Antony Fauci
00:30:08
- Une maladie, une pathologie, un traitement
00:30:35
- Alkalarian
00:33:00
- Anémie
00:33:47
- Bicarbonate de Soude
00:35:32
- Oxymètre
00:36:13
- Hypercapnie, Acidose, PH, Hydroxychloroquine,...
00:38:20
- Fluides Interstitiels
00:38:25
- Hypoxie
00:39:20
- Exosomes
00:39:50
- Interstitium
00:39:54
- Galina Migalko
00:40:09
- Cancer
00:46:04
- Genèse du SRAS
00:47:28
- PARTIE 2 : LES BASES SUR SES RECHERCHES
00:49:56
- Bicarbonate de Soude, l'estomac, l'acide lactique
effet corona, raideurs, crampes
00:52:00
Système Lymphatique, Estomac, hémoglobine, électrocytes et globules blancs (Neutrophiles)
00:54:43
- les barrières hémato-encéphalique, de sang,...
00:55:51
- stérilisation
00:58:35
- Spikes sont endogènes
00:58:51
- Outfection
00:59:14
- rien ne se perd, rien ne se crée,...
00:59:42
- Microzymas indestructibles, A. Béchamp
01:01:11
- Pléomorphisme
01:02:06
- Bactéries Filtrables
01:02:33
- Partie 3 : Les Ingrédients des injections (J&J, Astrazeneca, Pfizer, Moderna)
01:05:10
- Karen Kingston
01:09:34
- Symplaste
01:11:22
- Perte de champs magnétiques
01:12:14
- Végétarien
01:13:03
- Chemtrails
01:13:55
- Mohammed Choucair et Al
01:15:50
- Cryptage de l'ADN et ARN
01:17:09
- Royal Lee, Cibles : organes reproducteurs
01:17:40
- DDT, Polio, Zika
01:19:28
- Menstrues irrégulières
01:19:59
- Glyphosates
01:21:29
- Quinta Columna
01:26:48
- Pourquoi la 2ème inoculation ?
01:27:11
- IoT
01:28:21
- 5G
01:29:12
- Coagulation Sanguine Pathologique
01:29:25
- Hypercapnie, hypoxie
01:30:10
- Bicarbonate de Potassium
01:32:40
- 3ème vague, Omicron?
01:33:01
- Interaction 5g et Graphène (cerveau)
01:33:30
- Aimant
01:34:25
- Interaction micro-ondes pulsées et Graphène
01:35:05
- Parasites
01:36:21
- OGM
01:36:50
- Polyéthylène Glycol PEG, Alcool éthylénique
01:38:04
- Acier inoxydable + colle à base de Carbone, Fer, Effet Corona
01:39:05
- Delta
01:43:00
- Exosomes, effet Corona
01:44:00
- Nanoparticules, Moderna
01:45:48
- Autodirigé
01:51:44
- Ingrédients pas clairs, pas des vaccins mais médicaments, thérapie génique, vaccins brevetés et secret
01:55:30
- ARN OGM, Cellules animales + fœtales humaines avortées
01:58:48
- 4ème vague, Tour émettrice, vaccinés affectent les non-vaccinés ?
02:00:00
- Effet Corona= empoisonnement chimique et radioactif
02:00:30
- Cristal vert
02:00:59
- Cause du Cancer
02:02:38
- Homéostasie, étiologie
02:08:00
- Vitamine B2=Niacinamide, Glutathion,...
02:10:12
- Résonnance Sympathique
02:11:20
- Collier de cristal
02:13:34
- Biodynamisation de l'eau?
02:17:57 - PH, eau de mer (--> Quinton?)
Traduction, annotations … : AMIR pour L'ΛMIЯRAUTÉ
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CC-Janvier 2022
Il nous explique à peu près tout sur la "maladie" actuelle. Mais aussi comment se soigner en fin de vidéo.
Il est l'un de ceux qui ont suivi la théorie du Terrain au lieu de la théorie des germes pasteurienne.
Il est l'un des rares scientifiques qui continuent à se battre pour faire éclater le mensonge de la théorie des germes.
Mais avant de regarder cette vidéo je vous conseille d'écouter d'abord Marc Henry sur les Paradigmes de la Science ou comment fonctionne l'évolution de la science :
Vous pouvez l'écouter sur
https://youtu.be/aOBniJKrOmA
à partir de [01:02:48] jusqu'à [01:11:24].
Ou encore lire le transcipt ici :
https://mega.nz/file/DMhwUDjS#sovu_OAIIJe2XQHjnGUzfBAW5-nX7HfNLsA8T4Ou71Q
En ce qui concerne la traduction de l'échange entre le Dr. R. Young et Ramola, tenez-vous bien car on parlera de :
00:04:00
- PARTIE 1 : Introduction, son parcours, ses maîtres à pensées, ...
00:04:01
- Maria Bleker
00:04:22
- Antoine Béchamp sur les Microzymas.
00:04:37
- Günther Enderlein
00:04:37
- Royal Rife, Dr. Virginia Linvingston Wheeler
00:07:46
- Berverly Rubik
00:08:05
- Peter Duesberg, Robert Galo, le SIDA
00:10::25 - Les postulats de Koch et Rivers
00:10:43
- Les Virus étaient appelés "Les Bactéries Filtrables" jadis !
00:11:12
- Le Syndrome de La Havane
00:12:33
- Qu'est ce qui cause la privation d'oxygène?
00:17:06
- Les Symptômes Corona, l'Effet Corona
00:25:54
- Luc Montagnier
00:28:55
- Antony Fauci
00:30:08
- Une maladie, une pathologie, un traitement
00:30:35
- Alkalarian
00:33:00
- Anémie
00:33:47
- Bicarbonate de Soude
00:35:32
- Oxymètre
00:36:13
- Hypercapnie, Acidose, PH, Hydroxychloroquine,...
00:38:20
- Fluides Interstitiels
00:38:25
- Hypoxie
00:39:20
- Exosomes
00:39:50
- Interstitium
00:39:54
- Galina Migalko
00:40:09
- Cancer
00:46:04
- Genèse du SRAS
00:47:28
- PARTIE 2 : LES BASES SUR SES RECHERCHES
00:49:56
- Bicarbonate de Soude, l'estomac, l'acide lactique
effet corona, raideurs, crampes
00:52:00
Système Lymphatique, Estomac, hémoglobine, électrocytes et globules blancs (Neutrophiles)
00:54:43
- les barrières hémato-encéphalique, de sang,...
00:55:51
- stérilisation
00:58:35
- Spikes sont endogènes
00:58:51
- Outfection
00:59:14
- rien ne se perd, rien ne se crée,...
00:59:42
- Microzymas indestructibles, A. Béchamp
01:01:11
- Pléomorphisme
01:02:06
- Bactéries Filtrables
01:02:33
- Partie 3 : Les Ingrédients des injections (J&J, Astrazeneca, Pfizer, Moderna)
01:05:10
- Karen Kingston
01:09:34
- Symplaste
01:11:22
- Perte de champs magnétiques
01:12:14
- Végétarien
01:13:03
- Chemtrails
01:13:55
- Mohammed Choucair et Al
01:15:50
- Cryptage de l'ADN et ARN
01:17:09
- Royal Lee, Cibles : organes reproducteurs
01:17:40
- DDT, Polio, Zika
01:19:28
- Menstrues irrégulières
01:19:59
- Glyphosates
01:21:29
- Quinta Columna
01:26:48
- Pourquoi la 2ème inoculation ?
01:27:11
- IoT
01:28:21
- 5G
01:29:12
- Coagulation Sanguine Pathologique
01:29:25
- Hypercapnie, hypoxie
01:30:10
- Bicarbonate de Potassium
01:32:40
- 3ème vague, Omicron?
01:33:01
- Interaction 5g et Graphène (cerveau)
01:33:30
- Aimant
01:34:25
- Interaction micro-ondes pulsées et Graphène
01:35:05
- Parasites
01:36:21
- OGM
01:36:50
- Polyéthylène Glycol PEG, Alcool éthylénique
01:38:04
- Acier inoxydable + colle à base de Carbone, Fer, Effet Corona
01:39:05
- Delta
01:43:00
- Exosomes, effet Corona
01:44:00
- Nanoparticules, Moderna
01:45:48
- Autodirigé
01:51:44
- Ingrédients pas clairs, pas des vaccins mais médicaments, thérapie génique, vaccins brevetés et secret
01:55:30
- ARN OGM, Cellules animales + fœtales humaines avortées
01:58:48
- 4ème vague, Tour émettrice, vaccinés affectent les non-vaccinés ?
02:00:00
- Effet Corona= empoisonnement chimique et radioactif
02:00:30
- Cristal vert
02:00:59
- Cause du Cancer
02:02:38
- Homéostasie, étiologie
02:08:00
- Vitamine B2=Niacinamide, Glutathion,...
02:10:12
- Résonnance Sympathique
02:11:20
- Collier de cristal
02:13:34
- Biodynamisation de l'eau?
02:17:57 - PH, eau de mer (--> Quinton?)
Traduction, annotations … : AMIR pour L'ΛMIЯRAUTÉ
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