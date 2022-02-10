Dr. R. Young : De l'oxyde de graphène, de l'aluminium, des LNP-Nanoparticules Lipidiques et des parasites trouvés dans 4 vaccins COVID-19

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13 views • February 10, 2022



Il nous explique à peu près tout sur la "maladie" actuelle. Mais aussi comment se soigner en fin de vidéo.

Il est l'un de ceux qui ont suivi la théorie du Terrain au lieu de la théorie des germes pasteurienne.

Il est l'un des rares scientifiques qui continuent à se battre pour faire éclater le mensonge de la théorie des germes.



Mais avant de regarder cette vidéo je vous conseille d'écouter d'abord Marc Henry sur les Paradigmes de la Science ou comment fonctionne l'évolution de la science :

Vous pouvez l'écouter sur

https://youtu.be/aOBniJKrOmA

à partir de [01:02:48] jusqu'à [01:11:24].

Ou encore lire le transcipt ici :

https://mega.nz/file/DMhwUDjS#sovu_OAIIJe2XQHjnGUzfBAW5-nX7HfNLsA8T4Ou71Q



En ce qui concerne la traduction de l'échange entre le Dr. R. Young et Ramola, tenez-vous bien car on parlera de :





00:04:00

- PARTIE 1 : Introduction, son parcours, ses maîtres à pensées, ...



00:04:01

- Maria Bleker



00:04:22

- Antoine Béchamp sur les Microzymas.



00:04:37

- Günther Enderlein



00:04:37

- Royal Rife, Dr. Virginia Linvingston Wheeler



00:07:46

- Berverly Rubik



00:08:05

- Peter Duesberg, Robert Galo, le SIDA

00:10::25 - Les postulats de Koch et Rivers



00:10:43

- Les Virus étaient appelés "Les Bactéries Filtrables" jadis !



00:11:12

- Le Syndrome de La Havane



00:12:33

- Qu'est ce qui cause la privation d'oxygène?



00:17:06

- Les Symptômes Corona, l'Effet Corona



00:25:54

- Luc Montagnier



00:28:55

- Antony Fauci



00:30:08

- Une maladie, une pathologie, un traitement



00:30:35

- Alkalarian



00:33:00

- Anémie



00:33:47

- Bicarbonate de Soude



00:35:32

- Oxymètre



00:36:13

- Hypercapnie, Acidose, PH, Hydroxychloroquine,...



00:38:20

- Fluides Interstitiels



00:38:25

- Hypoxie



00:39:20

- Exosomes



00:39:50

- Interstitium



00:39:54

- Galina Migalko



00:40:09

- Cancer



00:46:04

- Genèse du SRAS





00:47:28

- PARTIE 2 : LES BASES SUR SES RECHERCHES



00:49:56

- Bicarbonate de Soude, l'estomac, l'acide lactique

effet corona, raideurs, crampes



00:52:00

Système Lymphatique, Estomac, hémoglobine, électrocytes et globules blancs (Neutrophiles)



00:54:43

- les barrières hémato-encéphalique, de sang,...



00:55:51

- stérilisation



00:58:35

- Spikes sont endogènes



00:58:51

- Outfection



00:59:14

- rien ne se perd, rien ne se crée,...



00:59:42

- Microzymas indestructibles, A. Béchamp



01:01:11

- Pléomorphisme



01:02:06

- Bactéries Filtrables





01:02:33

- Partie 3 : Les Ingrédients des injections (J&J, Astrazeneca, Pfizer, Moderna)



01:05:10

- Karen Kingston



01:09:34

- Symplaste



01:11:22

- Perte de champs magnétiques



01:12:14

- Végétarien



01:13:03

- Chemtrails



01:13:55

- Mohammed Choucair et Al



01:15:50

- Cryptage de l'ADN et ARN



01:17:09

- Royal Lee, Cibles : organes reproducteurs



01:17:40

- DDT, Polio, Zika



01:19:28

- Menstrues irrégulières



01:19:59

- Glyphosates



01:21:29

- Quinta Columna



01:26:48

- Pourquoi la 2ème inoculation ?



01:27:11

- IoT



01:28:21

- 5G



01:29:12

- Coagulation Sanguine Pathologique



01:29:25

- Hypercapnie, hypoxie



01:30:10

- Bicarbonate de Potassium



01:32:40

- 3ème vague, Omicron?



01:33:01

- Interaction 5g et Graphène (cerveau)



01:33:30

- Aimant



01:34:25

- Interaction micro-ondes pulsées et Graphène



01:35:05

- Parasites



01:36:21

- OGM



01:36:50

- Polyéthylène Glycol PEG, Alcool éthylénique



01:38:04

- Acier inoxydable + colle à base de Carbone, Fer, Effet Corona



01:39:05

- Delta



01:43:00

- Exosomes, effet Corona



01:44:00

- Nanoparticules, Moderna



01:45:48

- Autodirigé



01:51:44

- Ingrédients pas clairs, pas des vaccins mais médicaments, thérapie génique, vaccins brevetés et secret



01:55:30

- ARN OGM, Cellules animales + fœtales humaines avortées



01:58:48

- 4ème vague, Tour émettrice, vaccinés affectent les non-vaccinés ?



02:00:00

- Effet Corona= empoisonnement chimique et radioactif



02:00:30

- Cristal vert



02:00:59

- Cause du Cancer



02:02:38

- Homéostasie, étiologie



02:08:00

- Vitamine B2=Niacinamide, Glutathion,...



02:10:12

- Résonnance Sympathique



02:11:20

- Collier de cristal



02:13:34

- Biodynamisation de l'eau?



02:17:57 - PH, eau de mer (--> Quinton?)

Traduction, annotations … : AMIR pour L'ΛMIЯRAUTÉ

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CC-Janvier 2022 Pour les dures et les plus endurants, voici une vidéo qui date du 27 Août 2021, une vraie pépite et qui mérite d'être vue jusqu'au bout (plusieurs fois même !) tant le D. Young peut nous éclairer sur beaucoup de choses !Il nous explique à peu près tout sur la "maladie" actuelle. Mais aussi comment se soigner en fin de vidéo.Il est l'un de ceux qui ont suivi la théorie du Terrain au lieu de la théorie des germes pasteurienne.Il est l'un des rares scientifiques qui continuent à se battre pour faire éclater le mensonge de la théorie des germes.Mais avant de regarder cette vidéo je vous conseille d'écouter d'abord Marc Henry sur les Paradigmes de la Science ou comment fonctionne l'évolution de la science :Vous pouvez l'écouter surà partir de [01:02:48] jusqu'à [01:11:24].Ou encore lire le transcipt ici :En ce qui concerne la traduction de l'échange entre le Dr. R. Young et Ramola, tenez-vous bien car on parlera de :00:04:00- PARTIE 1 : Introduction, son parcours, ses maîtres à pensées, ...00:04:01- Maria Bleker00:04:22- Antoine Béchamp sur les Microzymas.00:04:37- Günther Enderlein00:04:37- Royal Rife, Dr. Virginia Linvingston Wheeler00:07:46- Berverly Rubik00:08:05- Peter Duesberg, Robert Galo, le SIDA00:10::25 - Les postulats de Koch et Rivers00:10:43- Les Virus étaient appelés "Les Bactéries Filtrables" jadis !00:11:12- Le Syndrome de La Havane00:12:33- Qu'est ce qui cause la privation d'oxygène?00:17:06- Les Symptômes Corona, l'Effet Corona00:25:54- Luc Montagnier00:28:55- Antony Fauci00:30:08- Une maladie, une pathologie, un traitement00:30:35- Alkalarian00:33:00- Anémie00:33:47- Bicarbonate de Soude00:35:32- Oxymètre00:36:13- Hypercapnie, Acidose, PH, Hydroxychloroquine,...00:38:20- Fluides Interstitiels00:38:25- Hypoxie00:39:20- Exosomes00:39:50- Interstitium00:39:54- Galina Migalko00:40:09- Cancer00:46:04- Genèse du SRAS00:47:28- PARTIE 2 : LES BASES SUR SES RECHERCHES00:49:56- Bicarbonate de Soude, l'estomac, l'acide lactiqueeffet corona, raideurs, crampes00:52:00Système Lymphatique, Estomac, hémoglobine, électrocytes et globules blancs (Neutrophiles)00:54:43- les barrières hémato-encéphalique, de sang,...00:55:51- stérilisation00:58:35- Spikes sont endogènes00:58:51- Outfection00:59:14- rien ne se perd, rien ne se crée,...00:59:42- Microzymas indestructibles, A. Béchamp01:01:11- Pléomorphisme01:02:06- Bactéries Filtrables01:02:33- Partie 3 : Les Ingrédients des injections (J&J, Astrazeneca, Pfizer, Moderna)01:05:10- Karen Kingston01:09:34- Symplaste01:11:22- Perte de champs magnétiques01:12:14- Végétarien01:13:03- Chemtrails01:13:55- Mohammed Choucair et Al01:15:50- Cryptage de l'ADN et ARN01:17:09- Royal Lee, Cibles : organes reproducteurs01:17:40- DDT, Polio, Zika01:19:28- Menstrues irrégulières01:19:59- Glyphosates01:21:29- Quinta Columna01:26:48- Pourquoi la 2ème inoculation ?01:27:11- IoT01:28:21- 5G01:29:12- Coagulation Sanguine Pathologique01:29:25- Hypercapnie, hypoxie01:30:10- Bicarbonate de Potassium01:32:40- 3ème vague, Omicron?01:33:01- Interaction 5g et Graphène (cerveau)01:33:30- Aimant01:34:25- Interaction micro-ondes pulsées et Graphène01:35:05- Parasites01:36:21- OGM01:36:50- Polyéthylène Glycol PEG, Alcool éthylénique01:38:04- Acier inoxydable + colle à base de Carbone, Fer, Effet Corona01:39:05- Delta01:43:00- Exosomes, effet Corona01:44:00- Nanoparticules, Moderna01:45:48- Autodirigé01:51:44- Ingrédients pas clairs, pas des vaccins mais médicaments, thérapie génique, vaccins brevetés et secret01:55:30- ARN OGM, Cellules animales + fœtales humaines avortées01:58:48- 4ème vague, Tour émettrice, vaccinés affectent les non-vaccinés ?02:00:00- Effet Corona= empoisonnement chimique et radioactif02:00:30- Cristal vert02:00:59- Cause du Cancer02:02:38- Homéostasie, étiologie02:08:00- Vitamine B2=Niacinamide, Glutathion,...02:10:12- Résonnance Sympathique02:11:20- Collier de cristal02:13:34- Biodynamisation de l'eau?02:17:57 - PH, eau de mer (--> Quinton?)Traduction, annotations … : AMIR pour L'ΛMIЯRAUTÉSuivez-moi sur :TELEGRAM :https://t.me/L_Amiraute_Amir_Channel- Mon Canal Privéhttps://t.me/L_Amiraute- Le Canal de la CommunautéODYSEE :- Vidéos du Net Intéressantes- Ma Chaîne Privée/Mes ContributionsE-MAIL : [email protected] CC-Janvier 2022 Keywords bechampvaccinsmicrozymasgraphenealkalarian

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