B.I.G. Interview Бориса Гринблат с katyusha_sunrize, победившей рак

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Катя победила рак, а теперь делится своим опытом и знаниями как нутрициолог. В Эфире, Катя рассказала свою вдохновляющую историю; Борис и Катя обсудили ошибки при переходе на здоровое питание и важность индивидуального подхода в выборе питания. История исцеления Кати: https://www.brighteon.com/1a1c1d69-9bb1-4cb7-8453-e7744c62b3c0 Предыдущие выпуски B.I.G. Interview § B.I.G. Interview с разработчиком коллоидного серебра https://medalternativa.info/our/interview-s-razrabotchikom-serebra/ § B.I.G. Interview с Егором Мироновым о Германской Новой Медицине https://medalternativa.info/our/pryamoj-s-egorom-mironovym/ § B.I.G. Interview с травницей Светланой Калмыковой https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-kalmykovoj/ § B.I.G. Interview с правозащитником Русланом Трофимовым https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-ruslanom-trofimovym/ § Введение в альтернативную онкологию https://medalternativa.info/our/speak/vvedenie-v-onkologiyu/ Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.