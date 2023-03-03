03.03.2023 «Мне кажется, что пора этот цирк с конями остановить». (Выпуск №262. Часть 2 (1))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/1c609b7d-d66f-4544-b609-ddb46da5869e
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/527a4260-1e8b-46e8-9991-47e481b11d50
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/03032023-mne-kazhetsya-chto-pora-etot-tsirk-s-konyami-ostanovit-vypusk-262-chast-2-2
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Часть 1
12:55 https://www.youtube.com/shorts/jgXxfvOHo-Y Священник принял ислам
19:35 https://www.youtube.com/shorts/X1zSDBx-4lQ ПЕтр Мамонов Четыре способа: 12 лет понять четыре способа ПРОСТЕЙШИХ
25:37 https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZToKrLJJo Правда о Святом Великомученике царе Николае II. Доктор Евгений Борисович Лопатин (Мытищи. Никадент)
59:16 https://www.youtube.com/watch?v=mz2Wfw1Z6OE&t=2312s Соль земли. Фильм 3-й Протоиерей Николай Гурьянов
1:04:01 https://3rm.info/main/91583-aleksej-dobychin-o-polkovnike-kvachkove-satana-satanu-ne-izgonit-video.html АЛЕКСЕЙ ДОБЫЧИН О ПОЛКОВНИКЕ КВАЧКОВЕ: "Сатана сатану не изгонит!"
1:11:50 https://www.youtube.com/watch?v=KV2K0eri_Hs Квачков о ситуации на фронте!!!
1:14:37 https://www.youtube.com/watch?v=67lJTj2vW08 Суд в Москве назначил семь лет колонии бывшему схиигумену Сергию (Романову)
1:28:41 https://www.youtube.com/watch?v=Urp3bDoZTxY Императора не пустили в Храм. Священник Олег Стеняев
1:32:03 https://www.youtube.com/watch?v=RChw0nPJrXw Самый страшный грех Содом и Гоморры! Священник Олег Стеняев
1:41:40 https://www.youtube.com/watch?v=PJHB_h2ZYOI 2023.01.11. Большие Перемены в 2023 Году