Ley Marcial Médica [The Corbett Report]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Episodio 86 de The Corbett Report:Emitido originalmente en mayo del 2009 en forma de podcast durante el pánico de la Gripe Porcina.Editado con imágenes de video en marzo del 2020 durante el pánico del Covid.No es un oráculo: es estar informado. Su análisis, no obstante, es de una precisión que debiera dar espasmos a todo aquel que todavía crea que algo de lo que está pasando tiene que ver con salvar vidas o un virus. Cualquier similitud con la realidad es planificada.Acá está el podcast original de una hora:Con respecto a lo que se menciona en una parte citando uno de los artículos, en relación a México, Canadá y Estados Unidos, eso es exactamente lo que hubo detrás del NAFTA, impulsado por gente de la Comisión Trilateral, y es exactamente la anexión original (hasta el norte de América del Sur) que planteaban ya los tecnócratas en la década del '30 y desde 1919 con la Technical Alliance. Por supuesto, los tecnócratas hoy se disfrazan de ciencia tras el relato de la biopolítica, el desarrollo sustentable de la Agenda 2030, el eco-fascismo en boga, para implementar su sistema de ingeniería social de control global.Recomiendo el libro de Patrick Wood, Technocracy Rising, the Trojan Horse of Global Transformation.Admisión de la empresa Baxter (cabe destacar que los hurones murieron):Ley 2028 de Massachusetts:Ley Marcial y la Pandemia de la Gripe Aviar, por Michel Chossudovsky:Centros de gripe:Coordinador pandémico en el trabajo:Detenciones por gripe:Post 11 de septiembre, modelo pandémico para emergencia pública: